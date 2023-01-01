Скільки переселенців, що приїхали на Волинь, спробували шукати роботу через центри зайнятості

Скільки переселенців, що приїхали на Волинь, спробували шукати роботу через центри зайнятості
Від 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023 року 3087 внутрішньо переміщених осіб звернулися за допомогою у пошуку роботи до центрів зайнятості.

Про це під час пресконференції розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

За її словами, із цієї кількості вдалося працевлаштувати 857 людей, з них 645 мають довідку ВПО.

Алла Куцин
Алла Куцин


Найбільше ж (596) працевлаштували переселенців із Донецької області, 374 – із Харківської, 266 – з Луганської, 209 – з Херсонської, 181 – з Києва та Київської області, 171 – із Запорізької, 73 людини – із Миколаївської області.

Станом на 12 травня потребують працевлаштування 296 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітних. Роботодавці мають можливість отримати відшкодування від держави, працевлаштовуючи ВПО, додала Алла Куцин.

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Теги: ВПО, працевлаштування, Алла Куцин
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