На Волині інженери-конструктори розробили безпілотники для ЗСУ





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Інженер-конструктор із позивним «Вінкс» усе своє життя цікавився літаками та авіамоделюванням. Своє хобі чоловік, який навесні 2022-го через свій поважний вік не зміг вступити до лав Збройних Сил України, знайшов ще в шкільні роки. До широкомасштабного вторгнення росії він займався квадрокоптерами та ставив серйозні рекорди. Серед досягнень умільця — подолання висоти 14 тисяч метрів літальним апаратом, з дальністю польоту понад 35 тисяч метрів.



Торік на базі одного з БПЛА іноземного виробництва на радіокеруванні Skywalke було спроектовано розвідувальний безпілотник RAIDER-1, де всю конструкцію модернізували. Він добре тримає горизонт та не боїться вітру, а під час польоту в майже триста кілометрів тримає стійкий відеозв’язок з оператором.



Нині на Волині в тренувальному навчальному центрі (ТНЦ) «Тернове Поле» створено з нуля другу розробку RAIDER-2. Це вантажний БПЛА, який наразі на стадії випробувань і проходить тестування бомбардувальник. Інженер-конструктор працює над здатністю безпілотника брати на борт більше п’яти кілограмів боєприпасів, додаткового радіообладнання, систем зв’язку чи наведення на цілі.



На цей БПЛА можна також встановити потужні відеокамери. За рахунок демпферів на двигунах цей літальний апарат вже на кількадесят метрів від землі практично не чути. Площа крила, чотири двигуни дозволяють цьому безпілотнику здійснювати польоти до 10 тисяч метрів. RAIDER-2 може виконувати всі функції, що й RAIDER-1, проте він більш живучий під час посадки, ніж попередній. Політ БПЛА може відбуватися за визначеним маршрутом, повторюючи всі особливості ландшафту та мати картинку як офлайн, так і в режимі реального часу.



Як зазначив інженер-інструктор ТНЦ «Тернове Поле» з позивним «Вінкс», що навчає літати захисників України на БПЛА у рамках виконання кількох навчальних програм для підвищення спроможностей підрозділів ЗСУ, «ми всі працюємо на перемогу України. Сьогодні практично в кожному регіоні держави є групи, що працюють над різними типами БПЛА для їхнього застосування в бойових умовах. Проте таких льотних характеристик, як у нас, ніде немає. Найважливіші — один прототип летить чотири години, а інший — п’ять».



— У разі масового виробництва цих «пташок» ми зможемо організувати повітряне патрулювання в режимі 24 на 7 та повністю закрити кордон на півночі області з білоруссю, — наголосив конструктор.



Також він додав, що для цих БПЛА не є перепоною ані дощ, ані сніг. Завдяки розміщенню кількох камер під різними ракурсами, що проводять зйомку горизонтально та вертикально, картинка є завжди. Найближчим часом дана розробка пройде випробування в районі ведення бойових дій на предмет живучості під час роботи ворожої РЕБ. У разі успішного застосування можливо буде запропоновано серійне виробництво цих БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в тренувальному навчальному центрі «Тернове Поле», що є підрозділом ДФТГ батальйону оперативного реагування «Луцьк», інженери-конструктори розробили перші зразки унікальних безпілотних літальних апаратів, які в перспективі можуть використовуватись в інтересах Збройних Сил України.Про це повідомляє АрміяInform Інженер-конструктор із позивнимусе своє життя цікавився літаками та авіамоделюванням. Своє хобі чоловік, який навесні 2022-го через свій поважний вік не зміг вступити до лав Збройних Сил України, знайшов ще в шкільні роки. До широкомасштабного вторгнення росії він займався квадрокоптерами та ставив серйозні рекорди. Серед досягнень умільця — подолання висоти 14 тисяч метрів літальним апаратом, з дальністю польоту понад 35 тисяч метрів.Торік на базі одного з БПЛА іноземного виробництва на радіокеруванні Skywalke було спроектовано розвідувальний безпілотник RAIDER-1, де всю конструкцію модернізували. Він добре тримає горизонт та не боїться вітру, а під час польоту в майже триста кілометрів тримає стійкий відеозв’язок з оператором.Нині на Волині в тренувальному навчальному центрі (ТНЦ) «Тернове Поле» створено з нуля другу розробку RAIDER-2. Це вантажний БПЛА, який наразі на стадії випробувань і проходить тестування бомбардувальник. Інженер-конструктор працює над здатністю безпілотника брати на борт більше п’яти кілограмів боєприпасів, додаткового радіообладнання, систем зв’язку чи наведення на цілі.На цей БПЛА можна також встановити потужні відеокамери. За рахунок демпферів на двигунах цей літальний апарат вже на кількадесят метрів від землі практично не чути. Площа крила, чотири двигуни дозволяють цьому безпілотнику здійснювати польоти до 10 тисяч метрів. RAIDER-2 може виконувати всі функції, що й RAIDER-1, проте він більш живучий під час посадки, ніж попередній. Політ БПЛА може відбуватися за визначеним маршрутом, повторюючи всі особливості ландшафту та мати картинку як офлайн, так і в режимі реального часу.Як зазначив інженер-інструктор ТНЦ «Тернове Поле» з позивним «Вінкс», що навчає літати захисників України на БПЛА у рамках виконання кількох навчальних програм для підвищення спроможностей підрозділів ЗСУ, «ми всі працюємо на перемогу України. Сьогодні практично в кожному регіоні держави є групи, що працюють над різними типами БПЛА для їхнього застосування в бойових умовах. Проте таких льотних характеристик, як у нас, ніде немає. Найважливіші — один прототип летить чотири години, а інший — п’ять».— У разі масового виробництва цих «пташок» ми зможемо організувати повітряне патрулювання в режимі 24 на 7 та повністю закрити кордон на півночі області з білоруссю, — наголосив конструктор.Також він додав, що для цих БПЛА не є перепоною ані дощ, ані сніг. Завдяки розміщенню кількох камер під різними ракурсами, що проводять зйомку горизонтально та вертикально, картинка є завжди. Найближчим часом дана розробка пройде випробування в районі ведення бойових дій на предмет живучості під час роботи ворожої РЕБ. У разі успішного застосування можливо буде запропоновано серійне виробництво цих БПЛА.

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