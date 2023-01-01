У війні росії проти України загинув юнак з Волині Дмитро Півень
Сьогодні, 16:00
Учора, 12 травня, у боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, загинув Півень Дмитро Миколайович 2000 року народження житель села Солотвин Голобської громади.
Трагічну звістку повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
Голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович на своїй сторінці у фоцмережі написала, що батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче, тож це важка втрата для обох громад.
"Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил. Пригадую нашу першу зустріч в Куп'янську, невимовно щирий й добрий юнак. Він не говорив багато, але дуже хвилювався за нашу безпеку, а коли від'їздили, легко усміхнувся й попросив, подякувати жителям Велимченської громади за підтримку, батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче. Скільки доброго й світлого могло бути попереду, якби не клята росія", - написала Анастасія Павлович.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині й усім, хто знав і любив полеглого воїна! Світла пам'ять!
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Трагічну звістку повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
Голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович на своїй сторінці у фоцмережі написала, що батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче, тож це важка втрата для обох громад.
"Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил. Пригадую нашу першу зустріч в Куп'янську, невимовно щирий й добрий юнак. Він не говорив багато, але дуже хвилювався за нашу безпеку, а коли від'їздили, легко усміхнувся й попросив, подякувати жителям Велимченської громади за підтримку, батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче. Скільки доброго й світлого могло бути попереду, якби не клята росія", - написала Анастасія Павлович.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині й усім, хто знав і любив полеглого воїна! Світла пам'ять!
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