У війні росії проти України загинув юнак з Волині Дмитро Півень

Півень Дмитро Миколайович 2000 року народження житель села Солотвин Голобської громади.



Трагічну звістку



Голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович на своїй сторінці у фоцмережі написала, що батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче, тож це важка втрата для обох громад.



"Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил. Пригадую нашу першу зустріч в Куп'янську, невимовно щирий й добрий юнак. Він не говорив багато, але дуже хвилювався за нашу безпеку, а коли від'їздили, легко усміхнувся й попросив, подякувати жителям Велимченської громади за підтримку, батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче. Скільки доброго й світлого могло бути попереду, якби не клята росія", - написала Анастасія Павлович.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині й усім, хто знав і любив полеглого воїна! Світла пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 травня, у боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, загинув2000 року народження житель села Солотвин Голобської громади.Трагічну звістку повідомили на сторінці громади у фейсбуці.Голова Велимченської сільської радина своїй сторінці у фоцмережі написала, що батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче, тож це важка втрата для обох громад."Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил. Пригадую нашу першу зустріч в Куп'янську, невимовно щирий й добрий юнак. Він не говорив багато, але дуже хвилювався за нашу безпеку, а коли від'їздили, легко усміхнувся й попросив, подякувати жителям Велимченської громади за підтримку, батьки Дмитра народилися й тривалий час проживали в селі Велимче. Скільки доброго й світлого могло бути попереду, якби не клята росія", - написала Анастасія Павлович.

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