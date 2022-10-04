Новий формат, нове звучання, нова мета: у Луцьку у дворі собору відбувся концерт духовної музики. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У п’ятницю, 12 травня, у дворі собору Святої Трійці у місті Луцьк відбувся благодійний концерт духовної музики «Попри війну. Віра. Надія. Весна». Його влаштували архієрейський хор «ОРАНТА» та Волинська єпархія Православної Церкви України разом із театром "Гармидер" та театральною майстернею “ДогориДриґом”.
Під час виступів прозвучали твори відомих українських композиторів: Михайла Вербицького, Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Анатолія Авдієвського та Ганни Гаврилець. Також був твір латвійського композитора Ріхарда Дюрби “Отче наш”, який створив його після початку повномасштабного вторгнення росії як духовну підтримку українському народові.
Концерт відбувся з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
“Ми хочемо мирного неба. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо щоби живими, здоровими повернулися наші воїни додому, робим все для того, щоб швидше була перемога” - сказав митрополит Михаїл.
Керівником та диригентом виступив заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк.
Ідейною натхненницею була його донька, очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк.
«Вкотре переконуюсь, що Луцьк хоче чути і бачити справжнє, інтелектуальне, глибоко ціннісне мистецтво. Щоразу боюсь, аби не було порожніх стільців, та їх з кожним разом все більше не вистачає.
Годинна програма, здавалось, промайнула за 20 хвилин - усе було настільки гармонійно і філігранно переплетено режисеркою Русланою Порицькою. І, звісно, довершене звучання голосів, акустика історичних стін, відкриті серця глядачів. Як сказав владика Михаїл: відбувся культурний весняний контрнаступ», – прокоментувала Катерина Мойсіюк.
Під час конценту вдалось зібрати 24 412. Кошти передали у волонтерський штаб “Ангар” для купівлі авто для українських захисників.
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Під час виступів прозвучали твори відомих українських композиторів: Михайла Вербицького, Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Анатолія Авдієвського та Ганни Гаврилець. Також був твір латвійського композитора Ріхарда Дюрби “Отче наш”, який створив його після початку повномасштабного вторгнення росії як духовну підтримку українському народові.
Концерт відбувся з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
“Ми хочемо мирного неба. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо щоби живими, здоровими повернулися наші воїни додому, робим все для того, щоб швидше була перемога” - сказав митрополит Михаїл.
Керівником та диригентом виступив заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк.
Ідейною натхненницею була його донька, очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк.
«Вкотре переконуюсь, що Луцьк хоче чути і бачити справжнє, інтелектуальне, глибоко ціннісне мистецтво. Щоразу боюсь, аби не було порожніх стільців, та їх з кожним разом все більше не вистачає.
Годинна програма, здавалось, промайнула за 20 хвилин - усе було настільки гармонійно і філігранно переплетено режисеркою Русланою Порицькою. І, звісно, довершене звучання голосів, акустика історичних стін, відкриті серця глядачів. Як сказав владика Михаїл: відбувся культурний весняний контрнаступ», – прокоментувала Катерина Мойсіюк.
Під час конценту вдалось зібрати 24 412. Кошти передали у волонтерський штаб “Ангар” для купівлі авто для українських захисників.
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