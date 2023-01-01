Українські військові рухаються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку, – Сирський

Українські військові рухаються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку, – Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський повідомив про просування українських військових на фронті.

Про це він написав у Telegram.

«Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!» — написав Сирський.

Окрім того, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 12 травня повідомив, що Сили оборони України завдяки контрнаступальним атакам у районі Бахмута за останню добу відкинули ворога на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра.

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Теги: Бахмут, Олександр Сирський
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