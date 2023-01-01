Українські військові рухаються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку, – Сирський
Сьогодні, 14:20
Командувач Сухопутних військ ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський повідомив про просування українських військових на фронті.
Про це він написав у Telegram.
«Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!» — написав Сирський.
Окрім того, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 12 травня повідомив, що Сили оборони України завдяки контрнаступальним атакам у районі Бахмута за останню добу відкинули ворога на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра.
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Про це він написав у Telegram.
«Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!» — написав Сирський.
Окрім того, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 12 травня повідомив, що Сили оборони України завдяки контрнаступальним атакам у районі Бахмута за останню добу відкинули ворога на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра.
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