Українські військові рухаються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку, – Сирський

Олександр Сирський повідомив про просування українських військових на фронті.



Про це він



«Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!» — написав Сирський.



Окрім того, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 12 травня

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