ЗСУ на Бахмутівському напрямку відкинули окупантів на 1,5 кілометра, – Череватий





Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє



"Можна сказати, що наша оборонна операція продовжує бути успішною і досягає однієї головних своїх цілей - це сточування бойових можливостей РФ. Крім бойових втрат, у російських військових падає морально-психологічний стан, з'являються елементи паніки", - розповів він.



За словами Череватого, у російських військових під Бахмутом ознаки виснаження.



"Першим маркером цього виснаження є майже щоденні істеричні заяви (засновника ПВК "Вангера" Євгена, - ред.) Пригожина. Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу відбулося 40 бойових зіткнень там. У результаті яких 199 окупантів було знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон", - повідомив речник.



При цьому він додав, що також було знищено: три танки, БМП, три гармати МСТА Б і п'ять польових складів із боєприпасами.



Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.



До того ж, в ISW зазначали, що в ході локальних контратак у Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян.



Тим часом, за даними CNN ,українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України на Бахмутівському напрямку внаслідок контрнаступальних дій під час оборонної операції відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 кілометра.Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."Можна сказати, що наша оборонна операція продовжує бути успішною і досягає однієї головних своїх цілей - це сточування бойових можливостей РФ. Крім бойових втрат, у російських військових падає морально-психологічний стан, з'являються елементи паніки", - розповів він.За словами Череватого, у російських військових під Бахмутом ознаки виснаження."Першим маркером цього виснаження є майже щоденні істеричні заяви (засновника ПВК "Вангера" Євгена, - ред.) Пригожина. Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу відбулося 40 бойових зіткнень там. У результаті яких 199 окупантів було знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон", - повідомив речник.При цьому він додав, що також було знищено: три танки, БМП, три гармати МСТА Б і п'ять польових складів із боєприпасами.Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.До того ж, в ISW зазначали, що в ході локальних контратак у Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян.Тим часом, за даними CNN ,українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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