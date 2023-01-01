«Україна має найсильнішу на континенті армію»: Cенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства в НАТО





Рішення ухвалено одностайно, передає кореспондент



Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, "захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу”.



“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”,- йдеться у резолюції.



Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.



Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.



Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".



“Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, що випливає з аналізу стратегічних викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу”, - йдеться в резолюції.



Сенатори наголошують, що росія представляє свою агресію проти України як захист проти НАТО. “Тож якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”,- переконані польські політики.



Вони наголосили, що союзники визначили цю загрозу на саміті НАТО в Мадриді торік у червні.



“Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць тільки зараз визнають нашу правоту”, - підкреслили польські сенатори.



У резолюції зазначається, що Фінляндію та Швецію запрошено приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не застосовувалася. І хоча Швеція все ще залишається поза структурами Альянсу, союзники вирішили, що захищатимуть її.



“Сенат Польщі закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру щодо України”, - йдеться в документі.



У ньому також висловлюється підтримка вимог країн, що межують з росією, щодо сильних гарантій безпеки для України, а також “визначення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.Рішення ухвалено одностайно, передає кореспондент Укрінформу Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, "захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу”.“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”,- йдеться у резолюції.Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".“Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, що випливає з аналізу стратегічних викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу”, - йдеться в резолюції.Сенатори наголошують, що росія представляє свою агресію проти України як захист проти НАТО. “Тож якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”,- переконані польські політики.Вони наголосили, що союзники визначили цю загрозу на саміті НАТО в Мадриді торік у червні.“Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць тільки зараз визнають нашу правоту”, - підкреслили польські сенатори.У резолюції зазначається, що Фінляндію та Швецію запрошено приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не застосовувалася. І хоча Швеція все ще залишається поза структурами Альянсу, союзники вирішили, що захищатимуть її.“Сенат Польщі закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру щодо України”, - йдеться в документі.У ньому також висловлюється підтримка вимог країн, що межують з росією, щодо сильних гарантій безпеки для України, а також “визначення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію