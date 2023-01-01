«Україна має найсильнішу на континенті армію»: Cенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства в НАТО
Сьогодні, 06:36
Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.
Рішення ухвалено одностайно, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, "захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу”.
“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”,- йдеться у резолюції.
Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.
Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.
Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".
“Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, що випливає з аналізу стратегічних викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу”, - йдеться в резолюції.
Сенатори наголошують, що росія представляє свою агресію проти України як захист проти НАТО. “Тож якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”,- переконані польські політики.
Вони наголосили, що союзники визначили цю загрозу на саміті НАТО в Мадриді торік у червні.
“Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць тільки зараз визнають нашу правоту”, - підкреслили польські сенатори.
У резолюції зазначається, що Фінляндію та Швецію запрошено приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не застосовувалася. І хоча Швеція все ще залишається поза структурами Альянсу, союзники вирішили, що захищатимуть її.
“Сенат Польщі закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру щодо України”, - йдеться в документі.
У ньому також висловлюється підтримка вимог країн, що межують з росією, щодо сильних гарантій безпеки для України, а також “визначення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом”.
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Рішення ухвалено одностайно, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, "захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу”.
“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”,- йдеться у резолюції.
Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.
Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.
Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".
“Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, що випливає з аналізу стратегічних викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу”, - йдеться в резолюції.
Сенатори наголошують, що росія представляє свою агресію проти України як захист проти НАТО. “Тож якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”,- переконані польські політики.
Вони наголосили, що союзники визначили цю загрозу на саміті НАТО в Мадриді торік у червні.
“Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць тільки зараз визнають нашу правоту”, - підкреслили польські сенатори.
У резолюції зазначається, що Фінляндію та Швецію запрошено приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не застосовувалася. І хоча Швеція все ще залишається поза структурами Альянсу, союзники вирішили, що захищатимуть її.
“Сенат Польщі закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру щодо України”, - йдеться в документі.
У ньому також висловлюється підтримка вимог країн, що межують з росією, щодо сильних гарантій безпеки для України, а також “визначення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом”.
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