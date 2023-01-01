Території луцьких дитсадків очищують від автомобільних шин. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Лисак.



З її слів, натомість на подвір'ях дитсадків облаштують ботанічні куточки, сучасні дитячі майданчики, висадять квіти й поставлять вуличні меблі.



"Шини віднесені до побутових відходів. Для довкілля це однозначно є ксенобіотиком, тобто чужорідним матеріалом. Вони так само становлять небезпеку, тому що забруднюють грунт цими мікрочастинками полімерів. Це відходи, які однозначно повинні бути утилізовані", – каже Оксана Лисак.



12 травня від старих шин очищували територію луцького дитсадка № 17, де був ігровий майданчик.



Як розповіла його завідувачка Світлана Краля, багато років тут більш як сотню автошин використовували для атракцій і огороджень, допоки із батьками не вирішили все демонтувати.



"Якісь певні з них фігури були створені для краси. Недостатнє було фінансування на той період. Тоді ніхто не говорив про шкоду, бо про неї ще ніхто особливо не задумувався і не знав. Замість цього, звісно, будуть посаджені кущі – це буде естетичніше і корисніше", – зазначила керівниця дошкільного закладу.



Автомобільні шини з дитсадків Луцької тергромади комунальники вивозять уже тиждень, – говорить працівник "Луцькспецкомунтрансу" Валерій Баштик. "Є дуже багато. По місту дуже багато є. Якщо скажуть, то ми приїжджаємо – забираємо", – каже комунальник.



Як додала начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, вживані шини утилізують, тож зараз шукають підрядну організацію, яка цим займеться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із територій 48-ми закладів дошкільної освіти в Луцькій міській тергромаді демонтують майже три тисячі старих шин, оскільки це забруднює довкілля та отруює повітря.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міськрадиЗ її слів, натомість на подвір'ях дитсадків облаштують ботанічні куточки, сучасні дитячі майданчики, висадять квіти й поставлять вуличні меблі."Шини віднесені до побутових відходів. Для довкілля це однозначно є ксенобіотиком, тобто чужорідним матеріалом. Вони так само становлять небезпеку, тому що забруднюють грунт цими мікрочастинками полімерів. Це відходи, які однозначно повинні бути утилізовані", – каже Оксана Лисак.12 травня від старих шин очищували територію луцького дитсадка № 17, де був ігровий майданчик.Як розповіла його завідувачка, багато років тут більш як сотню автошин використовували для атракцій і огороджень, допоки із батьками не вирішили все демонтувати."Якісь певні з них фігури були створені для краси. Недостатнє було фінансування на той період. Тоді ніхто не говорив про шкоду, бо про неї ще ніхто особливо не задумувався і не знав. Замість цього, звісно, будуть посаджені кущі – це буде естетичніше і корисніше", – зазначила керівниця дошкільного закладу.Автомобільні шини з дитсадків Луцької тергромади комунальники вивозять уже тиждень, – говорить працівник "Луцькспецкомунтрансу" Валерій Баштик. "Є дуже багато. По місту дуже багато є. Якщо скажуть, то ми приїжджаємо – забираємо", – каже комунальник.Як додала начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, вживані шини утилізують, тож зараз шукають підрядну організацію, яка цим займеться.

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