Волиняни вранці чули вибухи: в ОВА запевняють, що «прильотів» не було
Сьогодні, 08:26
Під час ранкової повітряної тривоги на Волині, зокрема у Луцьку, Рожищі та Нововолинську, люди чули глухі звуки вибухів. Про це повідомляють читачі Інформаційного агентства ВолиньPost, а також користувачі соцмереж.
Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації прокоментували ситуацію так: «Під час останньої повітряної тривоги на Волині прильотів і роботи ППО не зафіксовано. Дякуємо Збройним силам України».
Зауважимо, що у Львівській області теж повідомили про те, що «прильотів» не було. А звуки, які могли чути жителі області, - це відлуння роботи ППО в іншій області. Ймовірно, на Волині глухі звуки вибухів теж могли бути таким відлунням.
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Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації прокоментували ситуацію так: «Під час останньої повітряної тривоги на Волині прильотів і роботи ППО не зафіксовано. Дякуємо Збройним силам України».
Зауважимо, що у Львівській області теж повідомили про те, що «прильотів» не було. А звуки, які могли чути жителі області, - це відлуння роботи ППО в іншій області. Ймовірно, на Волині глухі звуки вибухів теж могли бути таким відлунням.
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