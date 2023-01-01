Волиняни вранці чули вибухи: в ОВА запевняють, що «прильотів» не було

Волиняни вранці чули вибухи: в ОВА запевняють, що «прильотів» не було
Під час ранкової повітряної тривоги на Волині, зокрема у Луцьку, Рожищі та Нововолинську, люди чули глухі звуки вибухів. Про це повідомляють читачі Інформаційного агентства ВолиньPost, а також користувачі соцмереж.

Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації прокоментували ситуацію так: «Під час останньої повітряної тривоги на Волині прильотів і роботи ППО не зафіксовано. Дякуємо Збройним силам України».

Зауважимо, що у Львівській області теж повідомили про те, що «прильотів» не було. А звуки, які могли чути жителі області, - це відлуння роботи ППО в іншій області. Ймовірно, на Волині глухі звуки вибухів теж могли бути таким відлунням.


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Теги: вибухи, ППО
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