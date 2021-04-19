Вночі у Луцьку п'яний водій в'їхав у стовп

Вночі у Луцьку п'яний водій в'їхав у стовп
Нетверезий волинянин в'їхав в електроопору у Луцьку. Патрульні склали на нього адміністративні матеріали, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що сталося це сьогодні, близько опівночі. Патрульні отримали повідомлення, що на кільці, яке на перетині вулиці Гордіюк та проспектів Соборності й Відродження, сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили, що 23-річний чоловік на автомобілі марки Volkswagen Golf не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керування та здійснив наїзд на електроопору.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. За допомогою приладу Drager вони провели огляд на місці події, і результат підтвердив здогадки поліцейських. Алкотестер показав 1,28 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у понад 6 разів.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Вночі у Луцьку п'яний водій в'їхав у стовп
Вночі у Луцьку п'яний водій в'їхав у стовп

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Теги: аварія, електроопора
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