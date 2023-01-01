Обстріл Хмельниччини: є руйнування та постраждалі

Обстріл Хмельниччини: є руйнування та постраждалі
У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу є приліт по критичній інфраструктурі, є поранені, пошкоджені будівлі та будинки.

Про це повідомляють Хмельницька ОВА та міський голова Хмельницького Олександр Семчичишин.

Інформують, що у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Як повідомив Семчишин, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджені навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.

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Теги: Хмельниччина, обстріл
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