Обстріл Хмельниччини: є руйнування та постраждалі
Сьогодні, 09:05
У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу є приліт по критичній інфраструктурі, є поранені, пошкоджені будівлі та будинки.
Про це повідомляють Хмельницька ОВА та міський голова Хмельницького Олександр Семчичишин.
Інформують, що у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.
Як повідомив Семчишин, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджені навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.
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Про це повідомляють Хмельницька ОВА та міський голова Хмельницького Олександр Семчичишин.
Інформують, що у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.
Як повідомив Семчишин, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджені навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.
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