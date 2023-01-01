У Луцьку сім'я відкрила італійську кав'ярню завдяки мікрогранту від держави

Алла Куцин

Кристина Гусєва

та його дружинавідкрили кав'ярню Vescovi на вулиці Привокзальній у Луцьку. Реалізувати ідею вдалося на початку року завдяки мікрогранту від держави на старт власного бізнесу у рамках програми «єРобота».Про відкриття власної справи у Луцьку пані Кристина розповіла під час пресконференції директорки Волинського обласного центру зайнятості, яку символічно провели у цій кав'ярні.За інформацією керівниці обласного центру зайнятості, українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень для того, аби розпочати або розширити бізнес. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць.Алла Куцин розповіла, що від початку дії програми (стартувала у 2022 році) 149 людей на Волині отримали позитивне рішення про надання мікрогранту, з них десятеро – це внутрішньо переміщені особи. У 2022 році мікрогранти отримали 122 людини, сума виданих грантів – понад 28 мільйонів гривень. У результаті ж люди, яким видали ці мікрогранти, створили 115 робочих місць. Вже цьогоріч позитивне рішення отримали на Волині 27 людей. Йдеться про загальну суму 6,5 мільйона гривень. Передбачено створити 51 робоче місце.Із загальної кількості – 149 підприємців – 38 започаткували власну справу та 111 – розширили. Зокрема, 12 підприємців відкрили кав’ярні, 9 – відкрили або розширили діяльність станції технічного обслуговування автомобілів. Шестеро відкрили або розширили бізнес із виготовлення та продажу фаст-фуду. Популярними також були мікрогранти для пекарень, кондитерських, салонів краси, барбершопів тощо.Для того, аби отримати мікрогрант від держави, зауважила Алла Куцин, треба скласти бізнес-план, подати документи через дію, захистити бізнес-план перед комісією центру зайнятості, отримати рішення та відкрити банківський рахунок. Тоді відбувається отримання коштів й варто починати реалізовувати свою мрію.Кристина Гусєва, яка скористалася можливістю отримати мікрогрант та разом із чоловіком відкрила кав’ярню, розповідає, що про таку можливість дізналася випадково, але дуже вчасно. Жінка – родом із Ковеля, але разом із чоловіком жила на Донеччині. Там теж мали заклад із такою ж назвою. Новий заклад мали намір відкривати у Маріуполі. Але із початком повномасштабної війни довелося кинути на Донеччині усе.«На 1 березня ми планували відкриття кав’ярні у Маріуполі. Там усе було облаштовано, всу обладнання. Виїжджали ж ні з чим. Коли ти розумієш, що у тебе немає нічого, то хапаєшся за усі шанси. Одним з таких шансів був мікрогрант від держави», – додає пані Кристина.Назва кав’ярні Vescovi, розповідає засновниця, – від однойменної назви італійської кави.«Я цю каву просто обожнюю. Іншої назви просто не уявляла. Ми співпрацюємо з компанією, яка є офіційним представником бренду Vescovi в Україні. Вони дозволили так назватися, дали нам фірмовий посуд з італійської порцеляни. Це – куточок Італії тут, у Луцьку. Це – кафе сніданків, італійської кави та української гостинності», – розповідає жінка.Нині чоловік Кристини Гусєвої – у війську. Тому кав’ярню вона розвиває сама. Сподівається, що згодом таки збудеться мрія про відкриття кав'ярні Vescovi в українському Маріуполі.