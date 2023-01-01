Скільки окупантів і техніки ворога знищили Сили оборони України за добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 3751 (+6) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,

‒ артилерійських систем – 3095 (+27) од,

‒ РСЗВ – 561 (+2) од,

‒ засобів ППО ‒ 314 (+2) од,

‒ літаків – 308 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 294 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),

‒ крилатих ракет ‒ 970 (+0),

‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 402 (+9).



"Дані уточнюються", – додають у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3751 (+6) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,‒ артилерійських систем – 3095 (+27) од,‒ РСЗВ – 561 (+2) од,‒ засобів ППО ‒ 314 (+2) од,‒ літаків – 308 (+0) од,‒ гелікоптерів – 294 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),‒ крилатих ракет ‒ 970 (+0),‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,‒ спеціальної техніки ‒ 402 (+9)."Дані уточнюються", – додають у штабі.

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