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Скільки окупантів і техніки ворога знищили Сили оборони України за добу

Скільки окупантів і техніки ворога знищили Сили оборони України за добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3751 (+6) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
‒ артилерійських систем – 3095 (+27) од,
‒ РСЗВ – 561 (+2) од,
‒ засобів ППО ‒ 314 (+2) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 294 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
‒ крилатих ракет ‒ 970 (+0),
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 402 (+9).

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теги: втрати ворога
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