Голова Луцької райради склав повноваження і виїхав за кордон

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук заявив, що складає повноваження голови і депутата.За його словами, на нього здійснюють тиск і погрожують провокаціями вже протягом 8 місяців.«Щотижня деякі люди, я думаю вони це відео дивляться, заявляють, що проти мене готується кримінальна справа, що мені готуються дати підозру, що мене будуть судити. Питання – де, ті всі люди були. Коли почалася війна? Батальйон Монако, батальйон Закарпаття? Я не втік, я не злякався», – сказав Омельчук.І додав: «Місяць тому надійшла до мене інформація: «Парєнь, ти не склав повноваження голови. А ми тебе просили. Значить – готуйся до провокації. Тобі просто підкинуть гроші».Тож, каже, прийняв рішення скласти повноваження і виїхати за кордон. Обіцяє кожен день волонтерити, відправляти гуманітарні вантажі і «піднімати всі організації», аби наблизити перемогу.