У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі

У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі
У польському повітряному просторі зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі, ймовірно, це повітряна куля для спостереження.

Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці, пише "Європейська правда".

"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.

У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.

Речник Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура підтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата.

"Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна", – зазначив Сура.

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Теги: аеростат, Польща
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