У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі
Сьогодні, 12:00
У польському повітряному просторі зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі, ймовірно, це повітряна куля для спостереження.
Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці, пише "Європейська правда".
"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.
У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.
Речник Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура підтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата.
"Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна", – зазначив Сура.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці, пише "Європейська правда".
"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.
У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.
Речник Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура підтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата.
"Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна", – зазначив Сура.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув волинянин Володимир Жучко
Сьогодні, 13:19
У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі
Сьогодні, 12:00
СБУ затримала у Києві двох «приватних детективів», які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних
Сьогодні, 11:27
Голова Луцької райради склав повноваження і виїхав за кордон
Сьогодні, 10:49
Медіа