У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі





Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці, пише "



"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.



У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.



Речник Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура підтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата.



"Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна", – зазначив Сура.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському повітряному просторі зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі, ймовірно, це повітряна куля для спостереження.Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці, пише " Європейська правда "."Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.Речник Сил територіальної оборони майорпідтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата."Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна", – зазначив Сура.

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