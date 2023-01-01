На війні загинув волинянин Володимир Жучко

Жучко Володимир Сергійович 2004 року народження.



Про це



В громаді оголосили жалобу.



Інформують, що героїчна смерть настала 11 травня 2023 року, внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.



Орієнтовно зустріч Героя відбудеться сьогодні 13 травня після 17.00 год.



Про дату церемонії прощання із Захисником України повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять та вдячність!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув житель села Розничі Колківської громади солдат2004 року народження.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.В громаді оголосили жалобу.Інформують, що героїчна смерть настала 11 травня 2023 року, внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.Орієнтовно зустріч Героя відбудеться сьогодні 13 травня після 17.00 год.Про дату церемонії прощання із Захисником України повідомлять додатково.

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