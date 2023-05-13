Німеччина оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні





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Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.



Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.



"Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.



За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. "На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно", – додав Пісторіус.



Новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку війни в лютому 2022 року: від початку війни федеральний уряд схвалив постачання зброї на суму 2,75 мільярда євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Німеччини в суботу офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників."Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. "На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно", – додав Пісторіус.Новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку війни в лютому 2022 року: від початку війни федеральний уряд схвалив постачання зброї на суму 2,75 мільярда євро.

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