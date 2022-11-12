За добу Сили оборони відбили 47 атак на чотирьох напрямках: яка ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





Про це



"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні.



Зокрема, для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські війська вчергове використали ЗРК С-300.



"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору", — підкреслили у Генштабі.



За інформацією Генштабу, задля поповнення втрат в особовому складі до одного із підрозділів рф, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб. При цьому серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.



Також останнім часом на тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.



"Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки", — розповіли в ГШ.



Яка ситуація на фронті



Російські збройні формування продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, розповіли в Генштабі.



На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.



На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. При цьому рф завдала мінометних та артилерійських ударів по населених пунктах Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.



На Куп’янському напрямку протягом доби рф здійснила спробу покращити тактичне положення своїх військ, вела наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мала. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.



На Лиманському напрямку минулої доби російські війська обстріляли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, серед них — Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.



На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.



На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росії в районі міста Мар’їнка. Водночас російських обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.



На Шахтарському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних дій не проводили, натомість завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Також рф здійснила обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.



На Запорізькому та Херсонському напрямках рф продовжує вести оборонні дії. Російські війська завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, росіяни здійснили обстріли населених пунктів поряд із лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росії, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах рф. При цьому протягом минулої доби українські військові збили 22 російські БПЛА різних типів.



Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 12 травня українські військові відбили 47 атак російських збройних формувань на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. При цьому рф завдала по українській території 7 ракетних та 49 авіаційних ударів.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні."Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні.Зокрема, для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські війська вчергове використали ЗРК С-300."Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору", — підкреслили у Генштабі.За інформацією Генштабу, задля поповнення втрат в особовому складі до одного із підрозділів рф, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб. При цьому серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.Також останнім часом на тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах."Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки", — розповіли в ГШ.Російські збройні формування продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, розповіли в Генштабі.На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. При цьому рф завдала мінометних та артилерійських ударів по населених пунктах Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.На Куп’янському напрямку протягом доби рф здійснила спробу покращити тактичне положення своїх військ, вела наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мала. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку минулої доби російські війська обстріляли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, серед них — Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росії в районі міста Мар’їнка. Водночас російських обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних дій не проводили, натомість завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Також рф здійснила обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.На Запорізькому та Херсонському напрямках рф продовжує вести оборонні дії. Російські війська завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, росіяни здійснили обстріли населених пунктів поряд із лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росії, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах рф. При цьому протягом минулої доби українські військові збили 22 російські БПЛА різних типів.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби рф.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію