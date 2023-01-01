У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО





Як розповів Тарас Кравчук, військові втратили авто біля Бахмута на Донеччині, на напрямку, який називають "дорогою життя".



У центрі міста автомобіль стоятиме два тижні. За це час волонтери сподіваються привернути увагу лучан і зібрати гроші на нове авто, яке бійцям потрібне для евакуації поранених і виконання бойових завдань.



Задонатити на нову машину можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір.



"Такий спосіб привернення уваги дійсно привертає. Хочеться допомогти, щоб швидше дочекатися перемоги", – говорить лучанка.



Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій і зараз лікується в Луцьку, каже: такі авто зараз вкрай важливі для військових на передовій.



"Я у Бахмуті воював сім місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто – це видно, що міномета пропрацювали, люди постраждали. Це лише метал, розхідний матеріал, такі автівки потрібні", – розповів військовий.



На нове авто для бійців 57-ї бригади волонтери планують зібрати 200 тисяч гривень. Дозвіл на експонування авто у центрі Луцька отримали від Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька з передової волонтери привезли обстріляне авто 57-ї бригади. Машину поставили на проспекті Волі, біля головного корпусу ВНУ.Як розповів Суспільному волонтер, військові втратили авто біля Бахмута на Донеччині, на напрямку, який називають "дорогою життя".У центрі міста автомобіль стоятиме два тижні. За це час волонтери сподіваються привернути увагу лучан і зібрати гроші на нове авто, яке бійцям потрібне для евакуації поранених і виконання бойових завдань.Задонатити на нову машину можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка"Такий спосіб привернення уваги дійсно привертає. Хочеться допомогти, щоб швидше дочекатися перемоги", – говорить лучанка.Військовослужбовець, який повернувся з зони бойових дій і зараз лікується в Луцьку, каже: такі авто зараз вкрай важливі для військових на передовій."Я у Бахмуті воював сім місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто – це видно, що міномета пропрацювали, люди постраждали. Це лише метал, розхідний матеріал, такі автівки потрібні", – розповів військовий.На нове авто для бійців 57-ї бригади волонтери планують зібрати 200 тисяч гривень. Дозвіл на експонування авто у центрі Луцька отримали від Луцької міської ради.

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