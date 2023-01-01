У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО

У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО
До Луцька з передової волонтери привезли обстріляне авто 57-ї бригади. Машину поставили на проспекті Волі, біля головного корпусу ВНУ.

Як розповів Суспільному волонтер Тарас Кравчук, військові втратили авто біля Бахмута на Донеччині, на напрямку, який називають "дорогою життя".

У центрі міста автомобіль стоятиме два тижні. За це час волонтери сподіваються привернути увагу лучан і зібрати гроші на нове авто, яке бійцям потрібне для евакуації поранених і виконання бойових завдань.

Задонатити на нову машину можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір.
У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО

"Такий спосіб привернення уваги дійсно привертає. Хочеться допомогти, щоб швидше дочекатися перемоги", – говорить лучанка.

Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій і зараз лікується в Луцьку, каже: такі авто зараз вкрай важливі для військових на передовій.

"Я у Бахмуті воював сім місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто – це видно, що міномета пропрацювали, люди постраждали. Це лише метал, розхідний матеріал, такі автівки потрібні", – розповів військовий.
У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО

На нове авто для бійців 57-ї бригади волонтери планують зібрати 200 тисяч гривень. Дозвіл на експонування авто у центрі Луцька отримали від Луцької міської ради.

У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО
У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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