У центрі Луцька волонтери поставили обстріляне під Бахмутом авто. ВІДЕО
Сьогодні, 08:03
До Луцька з передової волонтери привезли обстріляне авто 57-ї бригади. Машину поставили на проспекті Волі, біля головного корпусу ВНУ.
Як розповів Суспільному волонтер Тарас Кравчук, військові втратили авто біля Бахмута на Донеччині, на напрямку, який називають "дорогою життя".
У центрі міста автомобіль стоятиме два тижні. За це час волонтери сподіваються привернути увагу лучан і зібрати гроші на нове авто, яке бійцям потрібне для евакуації поранених і виконання бойових завдань.
Задонатити на нову машину можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір.
"Такий спосіб привернення уваги дійсно привертає. Хочеться допомогти, щоб швидше дочекатися перемоги", – говорить лучанка.
Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій і зараз лікується в Луцьку, каже: такі авто зараз вкрай важливі для військових на передовій.
"Я у Бахмуті воював сім місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто – це видно, що міномета пропрацювали, люди постраждали. Це лише метал, розхідний матеріал, такі автівки потрібні", – розповів військовий.
На нове авто для бійців 57-ї бригади волонтери планують зібрати 200 тисяч гривень. Дозвіл на експонування авто у центрі Луцька отримали від Луцької міської ради.
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Як розповів Суспільному волонтер Тарас Кравчук, військові втратили авто біля Бахмута на Донеччині, на напрямку, який називають "дорогою життя".
У центрі міста автомобіль стоятиме два тижні. За це час волонтери сподіваються привернути увагу лучан і зібрати гроші на нове авто, яке бійцям потрібне для евакуації поранених і виконання бойових завдань.
Задонатити на нову машину можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір.
"Такий спосіб привернення уваги дійсно привертає. Хочеться допомогти, щоб швидше дочекатися перемоги", – говорить лучанка.
Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій і зараз лікується в Луцьку, каже: такі авто зараз вкрай важливі для військових на передовій.
"Я у Бахмуті воював сім місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто – це видно, що міномета пропрацювали, люди постраждали. Це лише метал, розхідний матеріал, такі автівки потрібні", – розповів військовий.
На нове авто для бійців 57-ї бригади волонтери планують зібрати 200 тисяч гривень. Дозвіл на експонування авто у центрі Луцька отримали від Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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