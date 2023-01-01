Уряд заборонив публічні закупівлі у громадян росії та Білорусі
Сьогодні, 02:39
Кабінет міністрів заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян росії та Білорусі на час воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Громадське.
Також заборонено здійснювати публічні закупівлі у компаній, утворених та зареєстрованих в рф і Білорусі.
А крім того, у компаній, кінцевим бенефіціарним власником або аукціонером із часткою понад 10% акцій яких є громадянин росії чи Білорусі.
Однак обмеження не стосується тих росіян і білорусів, які проживають в Україні на законних підставах.
Нагадаємо, у березні Національний банк України зобов’язав банки виявляти й документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із росією.
Тоді в НБУ пояснили, що збір і документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки з росією, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
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Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Громадське.
Також заборонено здійснювати публічні закупівлі у компаній, утворених та зареєстрованих в рф і Білорусі.
А крім того, у компаній, кінцевим бенефіціарним власником або аукціонером із часткою понад 10% акцій яких є громадянин росії чи Білорусі.
Однак обмеження не стосується тих росіян і білорусів, які проживають в Україні на законних підставах.
Нагадаємо, у березні Національний банк України зобов’язав банки виявляти й документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із росією.
Тоді в НБУ пояснили, що збір і документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки з росією, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
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