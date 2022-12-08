Звання Героя України будуть присвоювати по-новому: що зміниться

Звання Героя України будуть присвоювати по-новому: що зміниться
Експертна група при Комісії державних нагород та геральдики буде розглядати подання про присвоєння звання Герой України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Згідно з указом президента, при Комісії державних нагород та геральдики при президентові утворюється експертна група, яка здійснюватиме попередній розгляд подань про присвоєння звання Герой України. Вона формується з представників Міноборони, апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, МВС, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв'язку, УДО та ОП.

Окрім того, підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності, робочих, експертних груп Комісії має здійснюватися Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП.

У випадках, коли статутами та положеннями про державні нагороди передбачений попередній розгляд подань про відзначення держнагородами експертними групами Комісії, матеріали вносяться на розгляд Комісії разом з висновком відповідної експертної групи.

Зазначається, що Зеленський ухвалив таке рішення, аби кожен геройський вчинок громадян, що брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган - експертну групу", - заявив президент.

Так, представники експертної групи будуть розглядати кожен героїчний вчинок окремо та вносити подання про присвоєння держнагород.

"Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", - додав Зеленський.

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Теги: Звання, Герой України, зміни
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