13 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова.
Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич, колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький.
Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського (на фото), футболіста В'ячеслава Шевчука та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
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Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич, колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький.
Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського (на фото), футболіста В'ячеслава Шевчука та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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