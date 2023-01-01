Військове керівництво України готувалося до вторгнення росії, – Залужний





Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає



"В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив Генеральний штаб, в тому числі командувачі, шукати варіант того, яким чином саме діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити", - сказав Залужний.



За його словами, було пропрацьовано різні варанти, далі робилися перевірка ефективності того чи іншого рішення, а якщо після того приходили до висновку, що щось не ефективно, доводилося відпрацьовувати інші варіанти. Було здійснено загалом величезний комплекс заходів.



"Це дозволило нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.



Про це він пообіцяв детальніше розповісти пізніше, коли це вже можна буде робити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії, що дозволило провести комплекс заходів зі збереження ППО.Про це Головнокомандувач Збройних Сил Українисказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ "В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив Генеральний штаб, в тому числі командувачі, шукати варіант того, яким чином саме діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити", - сказав Залужний.За його словами, було пропрацьовано різні варанти, далі робилися перевірка ефективності того чи іншого рішення, а якщо після того приходили до висновку, що щось не ефективно, доводилося відпрацьовувати інші варіанти. Було здійснено загалом величезний комплекс заходів."Це дозволило нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.Про це він пообіцяв детальніше розповісти пізніше, коли це вже можна буде робити.

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