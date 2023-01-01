Українські війська почали «формувати» операції для контрнаступу, – CNN

Українські війська почали «формувати» операції для контрнаступу, – CNN
Українські сили почали "формувати" операції напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу, пише Суспільне.

За словами джерел, формування передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри, бронетехніка та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступальних сил. Це стандартна тактика, яка застосовується перед великими операціями.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, цей етап може бути досить тривалим перед основною частиною контрнаступу. Коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому так само передували атаки для формування поля бою.

Також зазначається, що подібні операції можуть бути розроблені для того, щоб заплутати противника.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні ще потрібен час на підготовку до контрнаступу. Він заявив, що українські війська потребують обіцяної допомоги від союзників.

Що відомо про підготовку українського контрнаступу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю американському телеканалу Fox News 14 квітня заявив, що українська влада нині сконцентрована на підготовці контрнаступу для звільнення своїх територій від російських загарбників.

12 квітня глава українського уряду повідомив, що під час його візиту до США Шмигаль і міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі обговорили нагальні потреби України для успішного проведення контрнаступальної операції.

18 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова: "Якщо ми не будемо готові, то ніхто не буде починати (контрнаступ — ред.) непідготовленим"

Раніше Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу України "йде за графіком". Він не став розкривати деталі, однак порадив не слухати "весь той шлак, який зараз несеться інтернетом".

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Теги: Росія, Україна, війна
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