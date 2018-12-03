У Луцьку відбудеться показ вистави «Військовий концерт» київського «Театру драматургів»





Про це повідомляють організатори заходу.



Її режисерка та акторка Анастасія Сегеда знайома багатьом лучанам. Це вона грала у виставі театру «Гармидер» «Сто синонімів до слова говорити...», а перед 24 лютого готувалася до нової прем'єри у Луцьку, а натомість — залишилася на три місяці волонтерити у «Ангарі» та збирати кошти для ЗСУ, співаючи в рамках проекту #angarmusicstage.



А тепер Анастасія з колегами везе до Луцька свою виставу й чекає на зустріч.



«Пісні в очікуванні музики описують буденність війни, розбивають її на окремі складові-композиції: про сміливість та її відтінки (тікати або залишатися); поради тих хто пережив ХХ сторіччя; масові ракетні обстріли; «як ти?»; фотофіксацію реальності у пам’яті смартфонів, оскільки скоро реальності може не стати; військовий сторітелінг у тіктоці; мрії про життя після (перемоги).»



«Театр Драматургів» виник у Києві в лютому 2020 року, у ньому об’єдналося 20 українських авторів, аби створити театр, в якому головною цінністю буде текст. Це платформа для презентації текстів, навчання та обміну досвідом драматургів та підвищення ролі автора в українському соціумі. «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ» — перша вистава цього театру, прем’єра якої відбулася в Києві у березні 2023 року.



«Робити повноцінну виставу у військовий час було не легко, але це важливо для нас, оскільки вона є засобом театральної розвідки світу, в якому ми опинилися після 24 лютого, можливістю зрозуміти, що з нами сталося. Ми запрошуємо глядачів порозмірковувати разом з нами за рік після початку повномасштабного вторгнення, що це з нами зробило, ким ми є зараз, де ми є зараз, і як це пов’язати із нашим попереднім і майбутнім досвідом. І хоч на афіші ми з гіркою іронією зазначаємо, що це 9 композицій про життя українців для західної аудиторії, але грати ми її будемо для самих себе», – каже драматургиня Анастасія Косодій.





Режисерка: Анастасія Сегедa



Драматургиня: Анастасія Косодій



Актори: Ігор Колтовський, Анастасія Сегеда



Відеографка: Ірина Циба



Тривалість 1 година.



Вхід: квиток 200 грн, оплата на вході; обовʼязкова попередня реєстрація:



Локація: КультурнеУКРИТТЯ; м. Луцьк, вул. Яровиця, 17



Фото: Артем Галкін

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В «Культурному укритті», просторі незалежного театру «Гармидер», у четвер 18 травня о 19:00 особлива подія — вистава «Театру Драматургів» «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ». Це спроба пояснити собі себе після 24 лютого 2022 року.Про це повідомляють організатори заходу.Її режисерка та акторказнайома багатьом лучанам. Це вона грала у виставі театру «Гармидер» «Сто синонімів до слова говорити...», а перед 24 лютого готувалася до нової прем'єри у Луцьку, а натомість — залишилася на три місяці волонтерити у «Ангарі» та збирати кошти для ЗСУ, співаючи в рамках проекту #angarmusicstage.А тепер Анастасія з колегами везе до Луцька свою виставу й чекає на зустріч.«Пісні в очікуванні музики описують буденність війни, розбивають її на окремі складові-композиції: про сміливість та її відтінки (тікати або залишатися); поради тих хто пережив ХХ сторіччя; масові ракетні обстріли; «як ти?»; фотофіксацію реальності у пам’яті смартфонів, оскільки скоро реальності може не стати; військовий сторітелінг у тіктоці; мрії про життя після (перемоги).»«Театр Драматургів» виник у Києві в лютому 2020 року, у ньому об’єдналося 20 українських авторів, аби створити театр, в якому головною цінністю буде текст. Це платформа для презентації текстів, навчання та обміну досвідом драматургів та підвищення ролі автора в українському соціумі. «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ» — перша вистава цього театру, прем’єра якої відбулася в Києві у березні 2023 року.«Робити повноцінну виставу у військовий час було не легко, але це важливо для нас, оскільки вона є засобом театральної розвідки світу, в якому ми опинилися після 24 лютого, можливістю зрозуміти, що з нами сталося. Ми запрошуємо глядачів порозмірковувати разом з нами за рік після початку повномасштабного вторгнення, що це з нами зробило, ким ми є зараз, де ми є зараз, і як це пов’язати із нашим попереднім і майбутнім досвідом. І хоч на афіші ми з гіркою іронією зазначаємо, що це 9 композицій про життя українців для західної аудиторії, але грати ми її будемо для самих себе», – каже драматургиняРежисерка:Драматургиня:Актори:Відеографка:Тривалість 1 година.Вхід: квиток 200 грн, оплата на вході; обовʼязкова попередня реєстрація: https://forms.gle/DzNuT2KBoUFjCZre9 Локація: КультурнеУКРИТТЯ; м. Луцьк, вул. Яровиця, 17Фото:

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