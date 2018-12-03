У Луцьку відбудеться показ вистави «Військовий концерт» київського «Театру драматургів»
Сьогодні, 21:00
В «Культурному укритті», просторі незалежного театру «Гармидер», у четвер 18 травня о 19:00 особлива подія — вистава «Театру Драматургів» «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ». Це спроба пояснити собі себе після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляють організатори заходу.
Її режисерка та акторка Анастасія Сегеда знайома багатьом лучанам. Це вона грала у виставі театру «Гармидер» «Сто синонімів до слова говорити...», а перед 24 лютого готувалася до нової прем'єри у Луцьку, а натомість — залишилася на три місяці волонтерити у «Ангарі» та збирати кошти для ЗСУ, співаючи в рамках проекту #angarmusicstage.
А тепер Анастасія з колегами везе до Луцька свою виставу й чекає на зустріч.
«Пісні в очікуванні музики описують буденність війни, розбивають її на окремі складові-композиції: про сміливість та її відтінки (тікати або залишатися); поради тих хто пережив ХХ сторіччя; масові ракетні обстріли; «як ти?»; фотофіксацію реальності у пам’яті смартфонів, оскільки скоро реальності може не стати; військовий сторітелінг у тіктоці; мрії про життя після (перемоги).»
«Театр Драматургів» виник у Києві в лютому 2020 року, у ньому об’єдналося 20 українських авторів, аби створити театр, в якому головною цінністю буде текст. Це платформа для презентації текстів, навчання та обміну досвідом драматургів та підвищення ролі автора в українському соціумі. «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ» — перша вистава цього театру, прем’єра якої відбулася в Києві у березні 2023 року.
«Робити повноцінну виставу у військовий час було не легко, але це важливо для нас, оскільки вона є засобом театральної розвідки світу, в якому ми опинилися після 24 лютого, можливістю зрозуміти, що з нами сталося. Ми запрошуємо глядачів порозмірковувати разом з нами за рік після початку повномасштабного вторгнення, що це з нами зробило, ким ми є зараз, де ми є зараз, і як це пов’язати із нашим попереднім і майбутнім досвідом. І хоч на афіші ми з гіркою іронією зазначаємо, що це 9 композицій про життя українців для західної аудиторії, але грати ми її будемо для самих себе», – каже драматургиня Анастасія Косодій.
Режисерка: Анастасія Сегедa
Драматургиня: Анастасія Косодій
Актори: Ігор Колтовський, Анастасія Сегеда
Відеографка: Ірина Циба
Тривалість 1 година.
Вхід: квиток 200 грн, оплата на вході; обовʼязкова попередня реєстрація: https://forms.gle/DzNuT2KBoUFjCZre9
Локація: КультурнеУКРИТТЯ; м. Луцьк, вул. Яровиця, 17
Фото: Артем Галкін
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Про це повідомляють організатори заходу.
Її режисерка та акторка Анастасія Сегеда знайома багатьом лучанам. Це вона грала у виставі театру «Гармидер» «Сто синонімів до слова говорити...», а перед 24 лютого готувалася до нової прем'єри у Луцьку, а натомість — залишилася на три місяці волонтерити у «Ангарі» та збирати кошти для ЗСУ, співаючи в рамках проекту #angarmusicstage.
А тепер Анастасія з колегами везе до Луцька свою виставу й чекає на зустріч.
«Пісні в очікуванні музики описують буденність війни, розбивають її на окремі складові-композиції: про сміливість та її відтінки (тікати або залишатися); поради тих хто пережив ХХ сторіччя; масові ракетні обстріли; «як ти?»; фотофіксацію реальності у пам’яті смартфонів, оскільки скоро реальності може не стати; військовий сторітелінг у тіктоці; мрії про життя після (перемоги).»
«Театр Драматургів» виник у Києві в лютому 2020 року, у ньому об’єдналося 20 українських авторів, аби створити театр, в якому головною цінністю буде текст. Це платформа для презентації текстів, навчання та обміну досвідом драматургів та підвищення ролі автора в українському соціумі. «ВІЙСЬКОВИЙ КОНЦЕРТ» — перша вистава цього театру, прем’єра якої відбулася в Києві у березні 2023 року.
«Робити повноцінну виставу у військовий час було не легко, але це важливо для нас, оскільки вона є засобом театральної розвідки світу, в якому ми опинилися після 24 лютого, можливістю зрозуміти, що з нами сталося. Ми запрошуємо глядачів порозмірковувати разом з нами за рік після початку повномасштабного вторгнення, що це з нами зробило, ким ми є зараз, де ми є зараз, і як це пов’язати із нашим попереднім і майбутнім досвідом. І хоч на афіші ми з гіркою іронією зазначаємо, що це 9 композицій про життя українців для західної аудиторії, але грати ми її будемо для самих себе», – каже драматургиня Анастасія Косодій.
Режисерка: Анастасія Сегедa
Драматургиня: Анастасія Косодій
Актори: Ігор Колтовський, Анастасія Сегеда
Відеографка: Ірина Циба
Тривалість 1 година.
Вхід: квиток 200 грн, оплата на вході; обовʼязкова попередня реєстрація: https://forms.gle/DzNuT2KBoUFjCZre9
Локація: КультурнеУКРИТТЯ; м. Луцьк, вул. Яровиця, 17
Фото: Артем Галкін
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