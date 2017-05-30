Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО

Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО
У центрі комплексної реабілітації "Фенікс", що в селі Жабка Луцького району, надають допомогу дітям з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення медичної реабілітації центру Оксана Міндюк.

Центр комплексної реабілітації "Фенікс"

Центр комплексної реабілітації – це структурний підрозділ обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства, раніше він називався санаторій "Дачний". Орієнтовно 40% пацієнтів, яким тут надають допомогу, – це діти із дитячим церебральним паралічем, – каже Оксана Міндюк.

З її слів, курс реабілітації у "Феніксі" триває 14 днів. Два курси на рік для дітей до 18 років оплачує НСЗУ за програмою медичних гарантій. Ще один курс щороку можна отримати як соціальну допомогу. Цього, – каже лікарка, — недостатньо.

"Після курсу реабілітації діти мають полегшення на два-три місяці. А це, якщо розрахувати, хоча б чотири курси реабілітації на рік, мали б отримувати діти – це мінімально", – говорить Оксана Міндюк.

Ерготерапія

Нині у центрі комплексної реабілітації перебуває 124 людини. Це 79 дітей та 45 мам.

П'ятирічний Артем займається з ерготерапевткою Лілією Рудчик. У хлопчика ДЦП, — каже мама Іванна Бурачок, і вже впродовж чотирьох років її син — пацієнт центру "Фенікс".

"Скільки багато процедур і обладнання – стільки нема ніде. Педагоги, реабілітологи дітей люблять, віддаються цим дітям", – говорить Іванна Бурачок.

Ерготерапевтка Лілія Рудчик каже, щонайважливіше – показати дітям, як добре бути самостійними.

"Ми тут працюємо з ручками, відпрацьовуємо положення сидячи, допомагаємо зміцнити м'язи спини. Ерготерапія передбачає комплекс реабілітаційних заходів, який допомагає дитині бути максимально самостійною і незалежною", – каже ерготерапевтка.

Свої перші кроки у центрі "Фенікс" зробив син Тетяни Якимової Дмитро. Зараз йому 14. Фахівці центру займаються з хлопцем уже 13 років, — каже мама.

"Ми маємо ДЦП тяжкої форми, але, як бачите, моя дитина ходить завдяки спеціалістам, які тут працюють. Ми пересуваємося, ми їмо, в нас нема мови, але надіємося, що вона буде", – говорить жінка.

Іпотерапія

Допомагають пацієнтам центру "Фенікс" в реабілітації й тварини – поні Іриска та Орлик.

Фізична терапевтка Любов Мурашко – спеціалістка з іпотерпії. Каже, що завдяки спілкуванню з поні діти долають страх перед тваринами, формують фізичні навички та отримують позитивні емоції.

8-річна Естер із Маневич має вроджену травму – лівобічний парез. Її мама Людмила Бондар каже, що щоразу після реабілітацію бачить покращення фізичного стану в дитини.

Як розповіла Оксана Міндюк, до "Фенікса" приїжджають пацієнти з інших областей України, зараз на реабілітацію є черга на червень та липень. Кількість охочих, каже, зросла через повномасштабну війну, адже не всі реабілітаційні центри в Україні працюють.

Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО


Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО


Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО


Як на Волині працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: "Фенікс", реабілітаційний центр, ДЦП, іпотерапія
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