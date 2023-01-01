Погода на завтра, 13 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 13 травня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 13 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла.

За даними Sinoptik, У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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