Погода на завтра, 13 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 13 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла.
За даними Sinoptik, У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла.
За даними Sinoptik, У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.
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