Білорусь підсилює держкордон танками: що відомо
Сьогодні, 19:03
Білоруська техніка рухається у бік України та росії – північний сусід посилює лінію кордону танками.
Про це повідомило Міноборони білорусі у телеграмі.
Посилити держкордон білоруси вирішили 12 травня, пояснивши це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". Раніше окремі з'єднання та частини білоруських військ вже привели у вищий ступінь бойової готовності, а на території країни все ще перебувають підрозділи територіальних військ збройних сил росії.
"На танковій директрисі екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б. Військовослужбовці підрозділу забезпечення виконали стрільби з автомата АКС-74", – відзвітувалися в білоруському міноборони.
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Про це повідомило Міноборони білорусі у телеграмі.
Посилити держкордон білоруси вирішили 12 травня, пояснивши це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". Раніше окремі з'єднання та частини білоруських військ вже привели у вищий ступінь бойової готовності, а на території країни все ще перебувають підрозділи територіальних військ збройних сил росії.
"На танковій директрисі екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б. Військовослужбовці підрозділу забезпечення виконали стрільби з автомата АКС-74", – відзвітувалися в білоруському міноборони.
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