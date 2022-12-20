Білорусь підсилює держкордон танками: що відомо

Білорусь підсилює держкордон танками: що відомо
Білоруська техніка рухається у бік України та росії – північний сусід посилює лінію кордону танками.

Про це повідомило Міноборони білорусі у телеграмі.

Посилити держкордон білоруси вирішили 12 травня, пояснивши це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". Раніше окремі з'єднання та частини білоруських військ вже привели у вищий ступінь бойової готовності, а на території країни все ще перебувають підрозділи територіальних військ збройних сил росії.

"На танковій директрисі екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б. Військовослужбовці підрозділу забезпечення виконали стрільби з автомата АКС-74", – відзвітувалися в білоруському міноборони.



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Теги: білорусь, кордон, танки
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