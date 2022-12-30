На Волині затримали п'яного скутериста, який віз наркотики
Сьогодні, 22:28
На Волині водій скутера керував у стані сп’яніння та мав при собі речовини, схожі на наркотичні. Його затримали патрульні.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, близько 22-ї години, патрульні міста Ковель зупинили водія скутера Honda через порушення ПДР.
Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили, що чоловік нервує та має ознаки сп‘яніння. Drager показав результат — 1,11 проміле.
Згідно з ст. 34 КУпАП патрульні провели поверхневу перевірку правопорушнику, під час якої виявили 16 таблеток, ємність з порошком білого кольору та 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження.
Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.
Також на 47-річного водія поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, близько 22-ї години, патрульні міста Ковель зупинили водія скутера Honda через порушення ПДР.
Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили, що чоловік нервує та має ознаки сп‘яніння. Drager показав результат — 1,11 проміле.
Згідно з ст. 34 КУпАП патрульні провели поверхневу перевірку правопорушнику, під час якої виявили 16 таблеток, ємність з порошком білого кольору та 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження.
Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.
Також на 47-річного водія поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 12 травня
Сьогодні, 23:10
На Волині затримали п'яного скутериста, який віз наркотики
Сьогодні, 22:28
У Луцьку відбудеться показ вистави «Військовий концерт» київського «Театру драматургів»
Сьогодні, 21:00
Медіа