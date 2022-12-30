На Волині затримали п'яного скутериста, який віз наркотики

На Волині водій скутера керував у стані сп’яніння та мав при собі речовини, схожі на наркотичні. Його затримали патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, близько 22-ї години, патрульні міста Ковель зупинили водія скутера Honda через порушення ПДР.Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили, що чоловік нервує та має ознаки сп‘яніння. Drager показав результат — 1,11 проміле.Згідно з ст. 34 КУпАП патрульні провели поверхневу перевірку правопорушнику, під час якої виявили 16 таблеток, ємність з порошком білого кольору та 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження.Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.Також на 47-річного водія поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) КУпАП.