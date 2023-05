Добрі новини від ВолиньPost за 12 травня

Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!Сьогодні, 12 травня, ми відшукали такі добрі новини:Ректори університетів Волині увійшли до рейтингу очільників українських ВНЗ у Світовому рейтингу найкращих ректорів та університетів 2023 року (The World Rating of the Best Chancellors and Universities).За рейтингом, до «п'ятірки» кращих ректорів України увійшла ректорка ЛНТУ. Ректор найбільшого ЗВО Волині Волинського національного університету імені Лесі Українкитеж увійшов до 30-ки найкращих ректорі з України, зайнявши 28 місце серед колег-співвітчизників та 994 у загальному світовому рейтингу.Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, «захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу».«Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників», – йдеться у резолюції.Нововолинська громада отримала гран-прі у номінації «Краща історія незламності та співдії у громаді під час війни». Нагороду для міського голови вручив голова Асоціації міст УкраїниЗа минулу добу ЗСУ ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб,- танків ‒ 3745 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,- артилерійських систем – 3068 (+15) од,- РСЗВ – 559 (+2) од,- засобів ППО ‒ 312 (+2) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),- крилатих ракети ‒ 970 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,- спеціальної техніки ‒ 393 (+2).«Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!» – повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковникаДва українські театри – волинський та рівненський – відновили співпрацю майже через двадцять років перерви.У травні відбулися гастролі волинського драмтеатру у Рівному, натомість у переддень події актори рівненського – побували у Луцьку. Відтак, 10 травня на сцені театру у Луцьку рівняни показали ірландську комедію «Каліка з острова Інішмаан». Уже наступного дня волинські лицедії виступали із комедією «Коханий нелюб».Глядацькі зали були переповнені!з Нововолинська - єдина жінка-слюсарка в газовій службі всього району. Волонтерить уже понад рік, поки її рідні на передовій. Свій «фронт» жартома називає «газово-швацьким».Від початку повномасштабного вторгнення пані Галина нашила та передала волонтерам понад п’ять тисяч устілок та сотні метрів маскувальних сіток.12 травня племінниця відомого історика та дослідника Волинівідзначила 90-річчя.Наталія Назарівна є живим свідком історії Володимира першої половини ХХ століття. На основі її спогадів про тодішній Володимир, а також життя місцевої інтелігенції, працівники державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» видали книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинкаловською».Попри складний майже столітній життєвий шлях, місцева довгожителька, якій наприкінці 2021 року присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимир», сповнена оптимізму, який передає і навколишнім. На питання про секрет довголіття Наталія Назарівна відповідає, що головне – не втрачати життєву рівновагу, яка має бути присутньою в усіх сферах і в усі періоди життя.