Доля була непростою: на Волині довгожителька відзначила 90-ліття

Олександра Цинкаловського Наталія Грабарчук відзначила 90-річчя.



Про це



Наталія Назарівна є живим свідком історії Володимира першої половини ХХ століття. На основі її спогадів про тодішній Володимир, а також життя місцевої інтелігенції, працівники державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» видали книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинкаловською».



Пані Наталія народилася у Володимирі. Її мама – Олена Цинкаловська була рідною сестрою відомого українського історика, археолога, етнографа, дослідника Волині Олександра Цинкаловського.



Дитинство і юність Наталії Грабарчук минули на вулиці Островецькій, де й нині проживає у будиночку, який збудував її батько майже 100 років тому. Доля їхньої сім’ї, як і багатьох родин володимирчан, була непростою, адже пережили і евакуацію в росію у часи Першої світової війни, і жахіття Другої світової, і сталінські репресії.



Попри складний майже столітній життєвий шлях, місцева довгожителька, якій наприкінці 2021 року присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимир», сповнена оптимізму, який передає і навколишнім. На питання про секрет довголіття Наталія Назарівна відповідає, що головне – не втрачати життєву рівновагу, яка має бути присутньою в усіх сферах і в усі періоди життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 травня племінниця відомого історика та дослідника Волинівідзначила 90-річчя.Про це повідомляє Володимирська міська рада.Наталія Назарівна є живим свідком історії Володимира першої половини ХХ століття. На основі її спогадів про тодішній Володимир, а також життя місцевої інтелігенції, працівники державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» видали книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинкаловською».Пані Наталія народилася у Володимирі. Її мама –була рідною сестрою відомого українського історика, археолога, етнографа, дослідника Волині Олександра Цинкаловського.Дитинство і юність Наталії Грабарчук минули на вулиці Островецькій, де й нині проживає у будиночку, який збудував її батько майже 100 років тому. Доля їхньої сім’ї, як і багатьох родин володимирчан, була непростою, адже пережили і евакуацію в росію у часи Першої світової війни, і жахіття Другої світової, і сталінські репресії.Попри складний майже столітній життєвий шлях, місцева довгожителька, якій наприкінці 2021 року присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимир», сповнена оптимізму, який передає і навколишнім. На питання про секрет довголіття Наталія Назарівна відповідає, що головне – не втрачати життєву рівновагу, яка має бути присутньою в усіх сферах і в усі періоди життя.

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