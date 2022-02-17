Доля була непростою: на Волині довгожителька відзначила 90-ліття
Сьогодні, 15:00
12 травня племінниця відомого історика та дослідника Волині Олександра Цинкаловського Наталія Грабарчук відзначила 90-річчя.
Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Наталія Назарівна є живим свідком історії Володимира першої половини ХХ століття. На основі її спогадів про тодішній Володимир, а також життя місцевої інтелігенції, працівники державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» видали книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинкаловською».
Пані Наталія народилася у Володимирі. Її мама – Олена Цинкаловська була рідною сестрою відомого українського історика, археолога, етнографа, дослідника Волині Олександра Цинкаловського.
Дитинство і юність Наталії Грабарчук минули на вулиці Островецькій, де й нині проживає у будиночку, який збудував її батько майже 100 років тому. Доля їхньої сім’ї, як і багатьох родин володимирчан, була непростою, адже пережили і евакуацію в росію у часи Першої світової війни, і жахіття Другої світової, і сталінські репресії.
Попри складний майже столітній життєвий шлях, місцева довгожителька, якій наприкінці 2021 року присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимир», сповнена оптимізму, який передає і навколишнім. На питання про секрет довголіття Наталія Назарівна відповідає, що головне – не втрачати життєву рівновагу, яка має бути присутньою в усіх сферах і в усі періоди життя.
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Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Наталія Назарівна є живим свідком історії Володимира першої половини ХХ століття. На основі її спогадів про тодішній Володимир, а також життя місцевої інтелігенції, працівники державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» видали книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинкаловською».
Пані Наталія народилася у Володимирі. Її мама – Олена Цинкаловська була рідною сестрою відомого українського історика, археолога, етнографа, дослідника Волині Олександра Цинкаловського.
Дитинство і юність Наталії Грабарчук минули на вулиці Островецькій, де й нині проживає у будиночку, який збудував її батько майже 100 років тому. Доля їхньої сім’ї, як і багатьох родин володимирчан, була непростою, адже пережили і евакуацію в росію у часи Першої світової війни, і жахіття Другої світової, і сталінські репресії.
Попри складний майже столітній життєвий шлях, місцева довгожителька, якій наприкінці 2021 року присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимир», сповнена оптимізму, який передає і навколишнім. На питання про секрет довголіття Наталія Назарівна відповідає, що головне – не втрачати життєву рівновагу, яка має бути присутньою в усіх сферах і в усі періоди життя.
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