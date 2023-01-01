Волинянка облаштувала вдома мінівиробництво для допомоги військовим

Галина Скипальська з Нововолинська - єдина жінка-слюсарка в газовій службі всього району. Волонтерить уже понад рік, поки її рідні на передовій. Свій «фронт» жартома називає «газово-швацьким».



Від початку повномасштабного вторгнення пані Галина нашила та передала волонтерам понад п’ять тисяч устілок та сотні метрів маскувальних сіток, - пише



Перевіряє та ремонтує підземні газогони пані Галина уже майже двадцять років. Вона – єдина жінка в чоловічому колективі слюсарів газових мереж на увесь район. Та коли ця сильна жінка згадує своїх рідних – її очі наповнюються слізьми. Частина родини нині в окупації, інша – на фронті.



«Воюють зять і два племінники. Зараз вони там, де гаряче», – розповідає Галина.



Не сидіти склавши руки вирішила і вона. Після роботи, яка забирає чимало сил та енергії, волонтерить. Шити маскувальні сітки військовим на передову пані Галина почала рік тому. Водночас взялася і за устілки, їх передала волонтерам уже понад п’ять тисяч.



У своїй кімнаті пані Галя облаштувала мінівиробництво. Поки вона зшиває клаптики для маскувальних сіток, її помічник - дванадцятирічний онук Давид, тато та дядьки якого зараз на фронті, вправно робить ескізи устілок. Взимку устілки шила багатошарові, тепер, коли потепліло, використовує іншу тканину.



Бувають дні, каже Галина, коли опускають руки, але короткі вісточки з фронту – знову повертають сили. «Прийшло повідомлення, що все добре – і вже Слава Богу», – каже волонтерка.



Ще жінку дуже тішить, коли військові надсилають їй світлини з отриманими подарунками. Вона сподівається – уже скоро обійме своїх рідних, які в окупації і на передовій, а щоб це сталося якнайшвидше, невтомно працює .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Нововолинська - єдина жінка-слюсарка в газовій службі всього району. Волонтерить уже понад рік, поки її рідні на передовій. Свій «фронт» жартома називає «газово-швацьким».Від початку повномасштабного вторгнення пані Галина нашила та передала волонтерам понад п’ять тисяч устілок та сотні метрів маскувальних сіток, - пише ТСН. Перевіряє та ремонтує підземні газогони пані Галина уже майже двадцять років. Вона – єдина жінка в чоловічому колективі слюсарів газових мереж на увесь район. Та коли ця сильна жінка згадує своїх рідних – її очі наповнюються слізьми. Частина родини нині в окупації, інша – на фронті.«Воюють зять і два племінники. Зараз вони там, де гаряче», – розповідає Галина.Не сидіти склавши руки вирішила і вона. Після роботи, яка забирає чимало сил та енергії, волонтерить. Шити маскувальні сітки військовим на передову пані Галина почала рік тому. Водночас взялася і за устілки, їх передала волонтерам уже понад п’ять тисяч.У своїй кімнаті пані Галя облаштувала мінівиробництво. Поки вона зшиває клаптики для маскувальних сіток, її помічник - дванадцятирічний онук Давид, тато та дядьки якого зараз на фронті, вправно робить ескізи устілок. Взимку устілки шила багатошарові, тепер, коли потепліло, використовує іншу тканину.Бувають дні, каже Галина, коли опускають руки, але короткі вісточки з фронту – знову повертають сили. «Прийшло повідомлення, що все добре – і вже Слава Богу», – каже волонтерка.Ще жінку дуже тішить, коли військові надсилають їй світлини з отриманими подарунками. Вона сподівається – уже скоро обійме своїх рідних, які в окупації і на передовій, а щоб це сталося якнайшвидше, невтомно працює .

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