Під звуки оркестру: у Луцьку попрощалися з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим

Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим.



Про це



Олександр Бебко та Анатолій Харитонов загинули 8 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Відспівування військовослужбовців відбулося у п’ятницю, 12 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Олександр Бебко народився 31 травня 1980 року. Загинув у віці 32 років під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Анатолій Харитонов народився 2 липня 1967 року. Загинув у віці 55 років під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Прощання почалося об 10:30. Чимало людей прийшли до початку панахиди попрощатися з загиблими захисниками. Вхід до собору Святої Трійці був заповнений квітами.



Біля хрестів багато вінків, на стрічках скорботні слова: «Рідному татусеві від доньки та внука, зятя», «Останній дар свату від сім’ї Кот», «Брату Анатолію від побратима Морячка», «Вічная пам’ять від сім’ї Бернацьких», «Дорогому братику від брата і його сім’ї», «Улюбленому чоловіку Анатолію від дружини» та інші.



Після завершення панахиди труни з тілами Олександра та Миколи в супроводі скорботної процесії пронесли Театральним майданом.



Оркестр Національної гвардії міста Луцьк виконав Державний Гімн. Слова Гімну співали всі присутні: рідні та близькі загиблих, священнослужителі, перехожі, які зупинились проводити захисників в останню путь.



Поховали військових Олександра Бебка та Анатолія Харитонова на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Нагадаємо, у Донецькій області

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 12 травня, у Луцьку попрощалися з двома ГероямитаПро це пише Район.Луцьк.Олександр Бебко та Анатолій Харитонов загинули 8 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Відспівування військовослужбовців відбулося у п’ятницю, 12 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці.Олександр Бебко народився 31 травня 1980 року. Загинув у віці 32 років під час виконання бойового завдання на Донеччині.Анатолій Харитонов народився 2 липня 1967 року. Загинув у віці 55 років під час виконання бойового завдання на Донеччині.Прощання почалося об 10:30. Чимало людей прийшли до початку панахиди попрощатися з загиблими захисниками. Вхід до собору Святої Трійці був заповнений квітами.Біля хрестів багато вінків, на стрічках скорботні слова: «Рідному татусеві від доньки та внука, зятя», «Останній дар свату від сім’ї Кот», «Брату Анатолію від побратима Морячка», «Вічная пам’ять від сім’ї Бернацьких», «Дорогому братику від брата і його сім’ї», «Улюбленому чоловіку Анатолію від дружини» та інші.Після завершення панахиди труни з тілами Олександра та Миколи в супроводі скорботної процесії пронесли Театральним майданом.Оркестр Національної гвардії міста Луцьк виконав Державний Гімн. Слова Гімну співали всі присутні: рідні та близькі загиблих, священнослужителі, перехожі, які зупинились проводити захисників в останню путь.Поховали військових Олександра Бебка та Анатолія Харитонова на міському кладовищі у селі Гаразджа.Нагадаємо, у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинули лучани Олександр Бебко та Анатолій Харитонов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію