Тіло опізнали через 7 місяців: на Волинь привезуть Героя Леоніда Бубайла

Леоніда Бубайла.



Захисник повертається додому на щиті у п'ятницю, 12 травня. Про це



Контакт із молодшим сержантом Леонідом Бубайлом було втрачено 1 жовтня 2022 року внаслідок артилерійського та танкового обстрілу на Херсонщині. 9 травня 2023 року, тіло невідомого військовослужбовця було упізнано як тіло Леоніда.



Скорботний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Леоніда Бубайла, жителя села Любешівська Воля виїхав з Луцька о 12:50.



Для вшанування Героя мешканці Седлищ і Нових Березич можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах. Далі кортеж прямує у Любешівську Волю до будинку, де проживав загиблий.



«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - йдетьяс у дописі.



Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.



Нагадаємо, у російсько-українській війні,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівську громаду привезуть 45-річного ГерояЗахисник повертається додому на щиті у п'ятницю, 12 травня. Про це повідомили у Любешівській громаді.Контакт із молодшим сержантом Леонідом Бубайлом було втрачено 1 жовтня 2022 року внаслідок артилерійського та танкового обстрілу на Херсонщині. 9 травня 2023 року, тіло невідомого військовослужбовця було упізнано як тіло Леоніда.Скорботний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Леоніда Бубайла, жителя села Любешівська Воля виїхав з Луцька о 12:50.Для вшанування Героя мешканці Седлищ і Нових Березич можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах. Далі кортеж прямує у Любешівську Волю до будинку, де проживав загиблий.«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - йдетьяс у дописі.Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.Нагадаємо, у російсько-українській війні, захищаючи від окупантів Херсонщину, загинув військовослужбовець з Волині Леонід Бубайло.

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