Тіло опізнали через 7 місяців: на Волинь привезуть Героя Леоніда Бубайла

Тіло опізнали через 7 місяців: на Волинь привезуть Героя Леоніда Бубайла
У Любешівську громаду привезуть 45-річного Героя Леоніда Бубайла.

Захисник повертається додому на щиті у п'ятницю, 12 травня. Про це повідомили у Любешівській громаді.

Контакт із молодшим сержантом Леонідом Бубайлом було втрачено 1 жовтня 2022 року внаслідок артилерійського та танкового обстрілу на Херсонщині. 9 травня 2023 року, тіло невідомого військовослужбовця було упізнано як тіло Леоніда.

Скорботний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Леоніда Бубайла, жителя села Любешівська Воля виїхав з Луцька о 12:50.

Для вшанування Героя мешканці Седлищ і Нових Березич можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах. Далі кортеж прямує у Любешівську Волю до будинку, де проживав загиблий.

«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - йдетьяс у дописі.

Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.

Нагадаємо, у російсько-українській війні, захищаючи від окупантів Херсонщину, загинув військовослужбовець з Волині Леонід Бубайло.

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Теги: війна, Росія, Україна
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