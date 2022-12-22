Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло

Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло
У російсько-українській війні, захищаючи від окупантів Херсонщину, загинув військовослужбовець з Волині Леонід Бубайло.

Про це повідомили на сторінці Другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП.

1 жовтня 2022 року внаслідок артилерійського та танкового обстрілу на Херсонщині, було втрачено візуальний контакт із молодшим сержантом БУБАЙЛОМ Леонідом Миколайовичем, 1977 року народження, мешканцем с. Воля Любешівська.

Надалі 09 травня 2023 року тіло невідомого військовослужбовця було упізнано як тіло Леоніда.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя.

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Теги: Волинь, втрата, смерть, воїн, війна
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