На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО

На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО
У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи, в якій уродженця Чернівецької області, громадянина України Анатолія Жеребцова обвинувачують у державній зраді.

Прокурор Сергій Зубань розповів Суспільному, що в той час, коли на території України РФ вела війну, чоловік перейшов на бік ворога. Обвинувачений служив за контактом в російській армії.

"З жовтня 2016 року по жовтень 2019 у РФ, а саме у 20-й окремій мотострілковій бригаді на посаді розвідника артилерійського підрозділу вказаної бригади. На сьогодні зі сторони обвинувачення досліджені всі письмові докази", – каже прокурор.
На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО

Підсудний заборонив його знімати. Адвокатка Жеребцова Ірина Міщук подала до суду клопотання про визнання доказів, наданих обвинуваченням, недопустимими.

"Для чого надавалася інформація за 2014-2015 роки, якщо мій підзахисний проходив службу за контрактом з 2016 року", – каже адвокатка.

Прокурор Зубань звернувся до суду з клопотанням про перенесення справи. Розгляд справи про держзраду продовжать наступного тижня.

За даними речниці управління Служби безпеки України в області Іванни Поліщук, слідчі СБУ розслідують 64 кримінальні провадження, пов’язані з діяннями на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.


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Теги: війна, росія, Україна, суд, зрада
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