На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО

У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи, в якій уродженця Чернівецької області, громадянина України Анатолія Жеребцова обвинувачують у державній зраді.Прокурор Сергій Зубань розповів Суспільному, що в той час, коли на території України РФ вела війну, чоловік перейшов на бік ворога. Обвинувачений служив за контактом в російській армії."З жовтня 2016 року по жовтень 2019 у РФ, а саме у 20-й окремій мотострілковій бригаді на посаді розвідника артилерійського підрозділу вказаної бригади. На сьогодні зі сторони обвинувачення досліджені всі письмові докази", – каже прокурор.Підсудний заборонив його знімати. Адвокатка Жеребцова Ірина Міщук подала до суду клопотання про визнання доказів, наданих обвинуваченням, недопустимими."Для чого надавалася інформація за 2014-2015 роки, якщо мій підзахисний проходив службу за контрактом з 2016 року", – каже адвокатка.Прокурор Зубань звернувся до суду з клопотанням про перенесення справи. Розгляд справи про держзраду продовжать наступного тижня.За даними речниці управління Служби безпеки України в області Іванни Поліщук, слідчі СБУ розслідують 64 кримінальні провадження, пов’язані з діяннями на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.