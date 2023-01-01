Добрі новини від Волинь Post за 9 травня

Чотириста сорокова доба повномасштабної війни ‒ за плечима мужнього українського народу. 440 днів наші захисники чинять потужний опір загарбникам. Ми ‒ разом, ми ‒ сильні, тож невдовзі все буде Україна!Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!Сьогодні, 9 травня, нагадаємо вам про таке:На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку облаштували міський екологічний город із висадженими овочевими культурами.У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,танків − 3 734 (+4) од,бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,артилерійських систем − 3 031 (+13) од,РСЗВ − 554 (+0) од,засобів ППО − 307 (+1) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,крилатих ракет − 955 (+8),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,спеціальної техніки − 388 (+4) од.Дані уточнюються.Одинадцятирічна Марійка Лопоха із села Оконськ в одній із італійських клінік бореться із страшною недугою – лімфобластним лейкозом. Там вона пише картини в стилі флюїд-арт, а кошти, виручені від їхнього продажу, передає на допомогу ЗСУ.У Володимирі на валах древнього городища розпочали знімати фільм-легенду.На Волині парафія села Малий Порськ перейшла до ПЦУ.Великобританія має намір надіслати Києву ракети великої дальності, надання яких ЗСУ адміністрація президента США Джо Байдена давно заперечувала.Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим.У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Військовому Сергію Копищику із села Малого Жолудська Вараського району на Рівненщині встановили протези на ноги. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі в Луцьку, але у лютому 2022 року опанував нову професію - 24-річний хлопець став військовим.Тепер у лучан Сергія і Тетяни Шурмів 10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.20-річний військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав орден «За мужність» III ступеня.Все життя Надії Замриги, начальниці служби зв’язків з громадськістю 14 ОМБР, капітанки Збройних сил України, невіддільне від армії. Її військова кар’єра налічує сім років.