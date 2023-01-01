Добрі новини від Волинь Post за 9 травня
Сьогодні, 23:19
Чотириста сорокова доба повномасштабної війни ‒ за плечима мужнього українського народу. 440 днів наші захисники чинять потужний опір загарбникам. Ми ‒ разом, ми ‒ сильні, тож невдовзі все буде Україна!
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!
Сьогодні, 9 травня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку облаштували міський екологічний город із висадженими овочевими культурами.
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
танків − 3 734 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
РСЗВ − 554 (+0) од,
засобів ППО − 307 (+1) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
крилатих ракет − 955 (+8),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам
Одинадцятирічна Марійка Лопоха із села Оконськ в одній із італійських клінік бореться із страшною недугою – лімфобластним лейкозом. Там вона пише картини в стилі флюїд-арт, а кошти, виручені від їхнього продажу, передає на допомогу ЗСУ.
У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО
У Володимирі на валах древнього городища розпочали знімати фільм-легенду.
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
На Волині парафія села Малий Порськ перейшла до ПЦУ.
Великобританія готується відправити в Україну ракети великої дальності, − Washington Post
Великобританія має намір надіслати Києву ракети великої дальності, надання яких ЗСУ адміністрація президента США Джо Байдена давно заперечувала.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим.
У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Втратив на війні обидві ноги: військовому, який одружився на фельдшерці з Луцька, встановили протези. ВІДЕО
Військовому Сергію Копищику із села Малого Жолудська Вараського району на Рівненщині встановили протези на ноги. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі в Луцьку, але у лютому 2022 року опанував нову професію - 24-річний хлопець став військовим.
У Луцьку багатодітне подружжя під час війни усиновило п'ятеро малят
Тепер у лучан Сергія і Тетяни Шурмів 10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
20-річний військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав орден «За мужність» III ступеня.
Капітанка ЗСУ з Волині розповіла, як розпочалася її військова кар’єра
Все життя Надії Замриги, начальниці служби зв’язків з громадськістю 14 ОМБР, капітанки Збройних сил України, невіддільне від армії. Її військова кар’єра налічує сім років.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!
Сьогодні, 9 травня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку облаштували міський екологічний город із висадженими овочевими культурами.
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
танків − 3 734 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
РСЗВ − 554 (+0) од,
засобів ППО − 307 (+1) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
крилатих ракет − 955 (+8),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам
Одинадцятирічна Марійка Лопоха із села Оконськ в одній із італійських клінік бореться із страшною недугою – лімфобластним лейкозом. Там вона пише картини в стилі флюїд-арт, а кошти, виручені від їхнього продажу, передає на допомогу ЗСУ.
У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО
У Володимирі на валах древнього городища розпочали знімати фільм-легенду.
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
На Волині парафія села Малий Порськ перейшла до ПЦУ.
Великобританія готується відправити в Україну ракети великої дальності, − Washington Post
Великобританія має намір надіслати Києву ракети великої дальності, надання яких ЗСУ адміністрація президента США Джо Байдена давно заперечувала.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених українським військовим
У Луцьку стартував продаж марок, присвячених нашим військовим.
У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Втратив на війні обидві ноги: військовому, який одружився на фельдшерці з Луцька, встановили протези. ВІДЕО
Військовому Сергію Копищику із села Малого Жолудська Вараського району на Рівненщині встановили протези на ноги. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі в Луцьку, але у лютому 2022 року опанував нову професію - 24-річний хлопець став військовим.
У Луцьку багатодітне подружжя під час війни усиновило п'ятеро малят
Тепер у лучан Сергія і Тетяни Шурмів 10 синів і дочок, з якими вони в цей тривожний для України час знайшли прихисток у Данії.
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
20-річний військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав орден «За мужність» III ступеня.
Капітанка ЗСУ з Волині розповіла, як розпочалася її військова кар’єра
Все життя Надії Замриги, начальниці служби зв’язків з громадськістю 14 ОМБР, капітанки Збройних сил України, невіддільне від армії. Її військова кар’єра налічує сім років.
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