Втратив на війні обидві ноги: військовому, який одружився на фельдшерці з Луцька, встановили протези. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Військовому Сергію Копищику із села Малого Жолудська Вараського району на Рівненщині встановили протези на ноги. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі в Луцьку, але у лютому 2022 року опанував нову професію - 24-річний хлопець став військовим.
Сергій під час боїв з окупантами отримав важке поранення - уламки російської міни посікли його ноги та тіло. Тож Герою ампутували обидві кінцівки – одну вище коліна, другу – нижче, - пише Itvmg.
Попри це захисник продовжував боротися за життя, адже мав на те вагому причину: повернутися до своєї коханої.
Як тільки Сергій одужав, він не став зволікати і зробив своїй дівчині Світлані пропозицію. Вона працює фельдшеркою швидкої допомоги в Луцьку, а родом із Ківерцівщини.
Пригадує, що, будучи на службі, навіть і не думав поки про одруження. Але, відчувши неймовірну відданість коханої у найважчі дні лікування, бачення на це питання змінилося. Тож тоді і почав планувати освідчення.
«Поки лікувався, плани були – стати на ноги, отримати протези. Але в якийсь момент ноги відступили перед почуттями», - пригадує військовий.
Відео, на якому Герой на візку освідчується дівчині, розлетілося по всіх соцмережах, зокрема в тіктоці набрало майже 3 мільйони переглядів. А 14 січня цього року пара одружилася у Луцькому РАЦСі.
Наразі ж Сергій може похвалитися новим досягненням: Герой вперше після втрати кінцівок знову встав на 2 ноги - йому встановили протези.
«Не передати наших емоцій. Перші кроки за такий довгий і тяжкий час», - так підписала відео кохана Сергія.
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Сергій під час боїв з окупантами отримав важке поранення - уламки російської міни посікли його ноги та тіло. Тож Герою ампутували обидві кінцівки – одну вище коліна, другу – нижче, - пише Itvmg.
Попри це захисник продовжував боротися за життя, адже мав на те вагому причину: повернутися до своєї коханої.
Як тільки Сергій одужав, він не став зволікати і зробив своїй дівчині Світлані пропозицію. Вона працює фельдшеркою швидкої допомоги в Луцьку, а родом із Ківерцівщини.
Пригадує, що, будучи на службі, навіть і не думав поки про одруження. Але, відчувши неймовірну відданість коханої у найважчі дні лікування, бачення на це питання змінилося. Тож тоді і почав планувати освідчення.
«Поки лікувався, плани були – стати на ноги, отримати протези. Але в якийсь момент ноги відступили перед почуттями», - пригадує військовий.
Відео, на якому Герой на візку освідчується дівчині, розлетілося по всіх соцмережах, зокрема в тіктоці набрало майже 3 мільйони переглядів. А 14 січня цього року пара одружилася у Луцькому РАЦСі.
Наразі ж Сергій може похвалитися новим досягненням: Герой вперше після втрати кінцівок знову встав на 2 ноги - йому встановили протези.
«Не передати наших емоцій. Перші кроки за такий довгий і тяжкий час», - так підписала відео кохана Сергія.
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