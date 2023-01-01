Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Жипи

Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Жипи
Шацька громада в скорботі – на війні загинув військовослужбовець Олександр Жипа із села Мельники.

У вівторок, 9 травня, до Шацької селищної ради надійшов лист від 79 прикордонного загону Державної прикордонної служби України із сумною звісткою: 6 травня під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець Олександр Жипа 1992 року народження з с. Мельники, – повідомили у Шацькій селищній раді.

«Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині. В захисника залишилися дружина та двоє дітей. Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати і висловлюємо щирі співчуття рідним Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Зустріч траурного кортежу відбудеться 10 травня в післяобідню пору (про годину повідомлять додатково).

«Просимо мешканців громади гідно зустріти Героя: встелити квітами дорогу і створити живий коридор шани. 10-11 травня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби», – повідомили у громаді.

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Теги: війна, Росія, Україна
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