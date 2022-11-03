У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія

Епіфанія.



Про це Ігор Пальонка.



Нагадаємо, що предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит



Середа 10 травня.



9.00 год. святкова Божественна літургія в кафедральному Соборі Різдва Христового м. Володимир;



12.00 год. зустріч з військовослужбовцями 14 бригади м Володимир;



12.30 год. зустріч в міській раді та пресконференція м. Володимир;



13.30 год. відкриття скверу памʼяті загиблим випускникам ДНЗ «Нововолинський ШТО» освячення стелли (памʼятного знаку) с.Будятичі, Володимирського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Київського і всієї УкраїниПро це повідомив міський голова містаНагадаємо, що предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит Епіфаній перебуватиме у Володимир-Волинській єпархії з 9 по 10 травня 2023 року.9.00 год. святкова Божественна літургія в кафедральному Соборі Різдва Христового м. Володимир;12.00 год. зустріч з військовослужбовцями 14 бригади м Володимир;12.30 год. зустріч в міській раді та пресконференція м. Володимир;13.30 год. відкриття скверу памʼяті загиблим випускникам ДНЗ «Нововолинський ШТО» освячення стелли (памʼятного знаку) с.Будятичі, Володимирського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію