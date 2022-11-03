У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія

У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
У Володимирі зустріли предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомив міський голова міста Ігор Пальонка.

Нагадаємо, що предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит Епіфаній перебуватиме у Володимир-Волинській єпархії з 9 по 10 травня 2023 року.

Середа 10 травня.

9.00 год. святкова Божественна літургія в кафедральному Соборі Різдва Христового м. Володимир;

12.00 год. зустріч з військовослужбовцями 14 бригади м Володимир;

12.30 год. зустріч в міській раді та пресконференція м. Володимир;

13.30 год. відкриття скверу памʼяті загиблим випускникам ДНЗ «Нововолинський ШТО» освячення стелли (памʼятного знаку) с.Будятичі, Володимирського району.

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Теги: Волинь, Епіфаній
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