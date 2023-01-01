Погрожуючи жінці ножем, пограбував: судили чоловіка, який у Луцьку проник у будинок
Сьогодні, 17:45
Лучанин отримав вісім років позбавлення волі за розбій із проникненням у житло.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у розбої із проникненням у житло.
Уночі 4 лютого 2021 року раніше неодноразово судимий чоловік проник до приватного будинку на вулиці Парковій у Луцьку та, погрожуючи господині ножем та газовим балончиком, заволодів грошовими коштами в сумі майже 36 тисяч гривень.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців нападника затримали невдовзі після скоєння цього злочину – і відтоді він перебуває під вартою.
Покаранням за вчинення цього злочину, згідно із вироком суду, стало вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у розбої із проникненням у житло.
Уночі 4 лютого 2021 року раніше неодноразово судимий чоловік проник до приватного будинку на вулиці Парковій у Луцьку та, погрожуючи господині ножем та газовим балончиком, заволодів грошовими коштами в сумі майже 36 тисяч гривень.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців нападника затримали невдовзі після скоєння цього злочину – і відтоді він перебуває під вартою.
Покаранням за вчинення цього злочину, згідно із вироком суду, стало вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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