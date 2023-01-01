Погрожуючи жінці ножем, пограбував: судили чоловіка, який у Луцьку проник у будинок

Погрожуючи жінці ножем, пограбував: судили чоловіка, який у Луцьку проник у будинок
Лучанин отримав вісім років позбавлення волі за розбій із проникненням у житло.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у розбої із проникненням у житло.

Уночі 4 лютого 2021 року раніше неодноразово судимий чоловік проник до приватного будинку на вулиці Парковій у Луцьку та, погрожуючи господині ножем та газовим балончиком, заволодів грошовими коштами в сумі майже 36 тисяч гривень.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців нападника затримали невдовзі після скоєння цього злочину – і відтоді він перебуває під вартою.

Покаранням за вчинення цього злочину, згідно із вироком суду, стало вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Лучанин, грабіж, прокуратура
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