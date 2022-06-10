До кінця травня у Луцьку облаштують два місця для відпочинку на воді

У Луцьку до кінця травня мають облаштувати місця для масового купання. Мова йде про пляжі на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі.Про це йдеться у розпорядженні на сайті Луцької міської ради.Комунальники мають скосити траву на пляжах та прибрати самосійні дерева. Робитимуть це впродовж усього купального сезону, термін якого встановили з 1 червня до 31 серпня.З епідеміологами, які мають контролювати стан води і проводити відбір води і ґрунту на пляжах, укладуть договір.А рятувальникам доручено підготувати рятувальні пости і обстежити дно водойм.Також зазначено, що в умовах воєнного стану поруч із пляжами мають визначити найближчі місця для укриття.