До кінця травня у Луцьку облаштують два місця для відпочинку на воді

До кінця травня у Луцьку облаштують два місця для відпочинку на воді
У Луцьку до кінця травня мають облаштувати місця для масового купання. Мова йде про пляжі на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі.

Про це йдеться у розпорядженні на сайті Луцької міської ради.

Комунальники мають скосити траву на пляжах та прибрати самосійні дерева. Робитимуть це впродовж усього купального сезону, термін якого встановили з 1 червня до 31 серпня.

З епідеміологами, які мають контролювати стан води і проводити відбір води і ґрунту на пляжах, укладуть договір.

А рятувальникам доручено підготувати рятувальні пости і обстежити дно водойм.

Також зазначено, що в умовах воєнного стану поруч із пляжами мають визначити найближчі місця для укриття.

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Теги: Стир, Теремнівські ставки, пляжний сезон, Луцьк
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