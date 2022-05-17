Працював до останнього: у Луцьку помер відомий лікар

В обласному центрі Волині відійшов у вічність лікар-ендоскопістПро це повідомили на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади у фейсбуці.«На превеликий жаль, хвороба не обирає ані стать, ані вік, їй все одно, який колір у тебе очей і яка у тебе професія: чи ти лікар, чи водій», - коментують у дописі.«Це величезна втрата не лише для його рідних, а й для всього нашого колективу та пацієнтів, до яких надзвичайно уважно ставився та від яких отримував багато подяк. Висококваліфікований спеціаліст та людина великої душі - так про Віктора Михайловича відгукуються колеги. До останнього, поки мав сили, працював. Відкритий, добрий, завжди готовий допомогти не лише друзям, яких мав багато, але й всім, хто звертався», - висловлюють співчуття у дописі.Віктор Михайлович Кузнєцов народився 26 липня 1959 року у Татарстані. Після служби в армії навчався в Тернопільському медичному інституті. З 1988 року працював на посаді лікаря-ендоскопіста, завідувача відділення інтраскопічноі і функціональної діагностики Луцької міської поліклініки №2, а з 2020 року - лікарем-ендоскопістом консультативно-діагностичного центру Медичного обʼєднання Луцькоі міської територіальної громади.«Він назавжди залишиться у нашій памʼяті як людина щира і доброзичлива, яка пройшла свій земний шлях з добром у серці до людей та з любовʼю до своєї справи», - висловлюють співчуття колеги померлого.