На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення





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Нагадаємо, помер Герой 8 травня



Прощання із 43-річним захисником пройшло у його рідному селі Судче, що на Любешівщині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 9 травня, на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем.Про це повідомляє «Нове життя». Нагадаємо, помер Герой 8 травня внаслідок раніше отриманого поранення під час мінометного обстрілу. Солдат служив у 50-го окремому батальйоні територіальної оборони.Прощання із 43-річним захисником пройшло у його рідному селі Судче, що на Любешівщині.

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