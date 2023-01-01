На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення
Сьогодні, 18:55
У вівторок, 9 травня, на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем.
Про це повідомляє «Нове життя».
Нагадаємо, помер Герой 8 травня внаслідок раніше отриманого поранення під час мінометного обстрілу. Солдат служив у 50-го окремому батальйоні територіальної оборони.
Прощання із 43-річним захисником пройшло у його рідному селі Судче, що на Любешівщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє «Нове життя».
Нагадаємо, помер Герой 8 травня внаслідок раніше отриманого поранення під час мінометного обстрілу. Солдат служив у 50-го окремому батальйоні територіальної оборони.
Прощання із 43-річним захисником пройшло у його рідному селі Судче, що на Любешівщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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