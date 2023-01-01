На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення

На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення
У вівторок, 9 травня, на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем.

Про це повідомляє «Нове життя».

Нагадаємо, помер Герой 8 травня внаслідок раніше отриманого поранення під час мінометного обстрілу. Солдат служив у 50-го окремому батальйоні територіальної оборони.

Прощання із 43-річним захисником пройшло у його рідному селі Судче, що на Любешівщині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення


На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення


На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення



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Теги: війна, Росія, Україна
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