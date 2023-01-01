Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець
Сьогодні, 18:00
Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець.
Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
"8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке він отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче. Співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
"8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке він отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче. Співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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