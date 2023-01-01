Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі





Про це



За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу «Shahed» у Білорусі.



Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації фсб рф та кгб рб, відвідали «Гомельський радіозавод». Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів.



Відповідний розвиток подій вказує на те, що росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іранські інженери з робочим відрядженням відвідали Білорусь.Про це повідомили у Центрі національного спротиву.За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу «Shahed» у Білорусі.Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації фсб рф та кгб рб, відвідали «Гомельський радіозавод». Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів.Відповідний розвиток подій вказує на те, що росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.

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