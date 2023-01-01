Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок

Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок
Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.

Як розповіла Суспільному організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік, за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.

Участь у велопробігу взяли понад 120 людей. Попередньо кожен з них переказав 777 гривень благодійного внеску. Дистанція велопробігу – 50 кілометрів.

Якісні тактичні аптечки, які закуплять волонтери, на фронті постійно рятують, каже бойовий медик Олексій Кушнєр. Військовий приїхав підтримати учасників велопробігу і волонтерів.

"Цих речей (аптечок – ред.) просто банально не вистачає. Вони потрібні. Вони не просто так, аби було. В аптечці знаходиться один турнікет. Як говорить практика, поранення вони, бувають поєднанні. Їх має бути мінімум два. Постійно потрібно доповнювати, постійно в боях вони губляться", – каже бойовий медик.

Зі слів Олексія Кушнєра, він приїхав на велопробіг подякувати волонтерам за постійну підтримку захисників і, зокрема, його підрозділу. Учасникам велопробігу він показав евакуаційну автівку, на якій, з його слів, за 13 місяців війни йому вдалося вивезти і врятувати більш як 200 поранених захисників. І вона, каже медик, теж закуплена за гроші, зібрані "Ангаром".
Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок

Зі слів співорганізатора Миколи Ворона, долучилися до велопробігу і учасники із 7 країн світу, які проїхали свій маршрут, записавши його у спеціальному додатку. Під час пробігу велосипедистів супроводжували автівки патрульної поліції.

Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, благодійний велопробіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
Сьогодні, 21:05
Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок
Сьогодні, 20:25
Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Луцьку покарали водійку, яка перевозила дитину на передньому сидінні й без автокрісла У Луцьку покарали водійку, яка перевозила дитину на передньому сидінні й без автокрісла
Сьогодні, 14:45
Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари
Сьогодні, 13:45
У Луцьку таксиста без ліцензії оштрафували на 17 тисяч У Луцьку таксиста без ліцензії оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
 0
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
Сьогодні, 21:05
 0
Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок
Сьогодні, 20:25
 0
Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8