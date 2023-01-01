Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок





Як розповіла Ольга Валянік, за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.



Участь у велопробігу взяли понад 120 людей. Попередньо кожен з них переказав 777 гривень благодійного внеску. Дистанція велопробігу – 50 кілометрів.



Якісні тактичні аптечки, які закуплять волонтери, на фронті постійно рятують, каже бойовий медик Олексій Кушнєр. Військовий приїхав підтримати учасників велопробігу і волонтерів.



"Цих речей (аптечок – ред.) просто банально не вистачає. Вони потрібні. Вони не просто так, аби було. В аптечці знаходиться один турнікет. Як говорить практика, поранення вони, бувають поєднанні. Їх має бути мінімум два. Постійно потрібно доповнювати, постійно в боях вони губляться", – каже бойовий медик.



Зі слів Олексія Кушнєра, він приїхав на велопробіг подякувати волонтерам за постійну підтримку захисників і, зокрема, його підрозділу. Учасникам велопробігу він показав евакуаційну автівку, на якій, з його слів, за 13 місяців війни йому вдалося вивезти і врятувати більш як 200 поранених захисників. І вона, каже медик, теж закуплена за гроші, зібрані "Ангаром".



Зі слів співорганізатора Миколи Ворона, долучилися до велопробігу і учасники із 7 країн світу, які проїхали свій маршрут, записавши його у спеціальному додатку. Під час пробігу велосипедистів супроводжували автівки патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.Як розповіла Суспільному організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар", за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.Участь у велопробігу взяли понад 120 людей. Попередньо кожен з них переказав 777 гривень благодійного внеску. Дистанція велопробігу – 50 кілометрів.Якісні тактичні аптечки, які закуплять волонтери, на фронті постійно рятують, каже бойовий медик. Військовий приїхав підтримати учасників велопробігу і волонтерів."Цих речей (аптечок – ред.) просто банально не вистачає. Вони потрібні. Вони не просто так, аби було. В аптечці знаходиться один турнікет. Як говорить практика, поранення вони, бувають поєднанні. Їх має бути мінімум два. Постійно потрібно доповнювати, постійно в боях вони губляться", – каже бойовий медик.Зі слів Олексія Кушнєра, він приїхав на велопробіг подякувати волонтерам за постійну підтримку захисників і, зокрема, його підрозділу. Учасникам велопробігу він показав евакуаційну автівку, на якій, з його слів, за 13 місяців війни йому вдалося вивезти і врятувати більш як 200 поранених захисників. І вона, каже медик, теж закуплена за гроші, зібрані "Ангаром".Зі слів співорганізатора, долучилися до велопробігу і учасники із 7 країн світу, які проїхали свій маршрут, записавши його у спеціальному додатку. Під час пробігу велосипедистів супроводжували автівки патрульної поліції.

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