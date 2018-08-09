В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО





Про це розповіла Валентина Черниш.



Скупчення автівок перед кордоном пов’язане із протестами польських перевізників, які розпочалися з 4 травня та попередньо триватимуть до 3 червня.



Польські перевізників в "Дорогуську" блокують проїзд шляхами, відповідно обмежена кількість авто може перетнути кордон, що на в’їзд, що на виїзд з України, – каже Валентина Черниш.



Усім зареєстрованим в електронній загальній черзі порожнім вантажівкам дозволена можливість виїзду через "Устилуг".



"Відповідно в "Устилузі" наростають черги із порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн, вони також конкурують із пасажирським напрямком та вантажівками до 7,5 тонн", – говорить речниця Волинської митниці.



Водій з Івано-Франківська Василь Ґах каже: їде до Литви за дизпаливом, попереду тисяча кілометрів дороги, у черзі стоїть другу добу. "Зрушень немає ніяких. Дуже-дуже-дуже слабо і помалу, я не знаю в чому справа там", – коментує ситуацію водій.



Зі слів речниці Волинської митниці, зараз очікують, що на міжурядовому рівні будуть досягнуті домовленості та "Ягодин" розблокують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 100 легковиків та 400 вантажних автомобілів чекають у черзі на виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг". Черга розтягнулась на десять кілометрів та сягнула околиць Володимира.Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниціСкупчення автівок перед кордоном пов’язане із протестами польських перевізників, які розпочалися з 4 травня та попередньо триватимуть до 3 червня.Польські перевізників в "Дорогуську" блокують проїзд шляхами, відповідно обмежена кількість авто може перетнути кордон, що на в’їзд, що на виїзд з України, – каже Валентина Черниш.Усім зареєстрованим в електронній загальній черзі порожнім вантажівкам дозволена можливість виїзду через "Устилуг"."Відповідно в "Устилузі" наростають черги із порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн, вони також конкурують із пасажирським напрямком та вантажівками до 7,5 тонн", – говорить речниця Волинської митниці.Водій з Івано-Франківськакаже: їде до Литви за дизпаливом, попереду тисяча кілометрів дороги, у черзі стоїть другу добу. "Зрушень немає ніяких. Дуже-дуже-дуже слабо і помалу, я не знаю в чому справа там", – коментує ситуацію водій.Зі слів речниці Волинської митниці, зараз очікують, що на міжурядовому рівні будуть досягнуті домовленості та "Ягодин" розблокують.

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