Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня

Тішить, що добрі новини є попри все! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!Сьогодні, 8 травня, ми писали про таке:За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб,- танків ‒ 3730 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,- артилерійських систем – 3018 (+8) од,- РСЗВ – 554 (+0) од,- засобів ППО ‒ 306 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),- крилатих ракет ‒ 947 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,- спеціальної техніки ‒ 384 (+4).Школяр із Луцька, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень. Спершу шестикласник планував назбирати 100 тисяч гривень, проте вирішив не чекати, а передавати зібрані кошти волонтерам поступово. Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді.У суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара –та. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину.Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги!Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.Як розповіла організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар", за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.