Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня

Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
Тішить, що добрі новини є попри все! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!

Сьогодні, 8 травня, ми писали про таке:

За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів

За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 384 (+4).

Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари

Школяр із Луцька Денис Лозяк, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень. Спершу шестикласник планував назбирати 100 тисяч гривень, проте вирішив не чекати, а передавати зібрані кошти волонтерам поступово. Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді.

На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО

У суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину.

Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги!

Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок

Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.

Як розповіла організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік, за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.

Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Добрі новини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:17
Конфлікт переріс у бійку: в одному із будинків Луцька вбили чоловіка. ВІДЕО
08 травень, 22:20
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
08 травень, 21:39
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
08 травень, 21:05
Схожі новини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня
07 травень, 23:10
Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
Про сакуру і кінець пандемії: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня Про сакуру і кінець пандемії: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня
05 травень, 23:19
Тюльпановий фестиваль і марка з палаючим Кремлем: добрі новини від ВолиньPost за 4 травня Тюльпановий фестиваль і марка з палаючим Кремлем: добрі новини від ВолиньPost за 4 травня
04 травень, 23:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:17
 0
Конфлікт переріс у бійку: в одному із будинків Луцька вбили чоловіка. ВІДЕО
08 травень, 22:20
 0
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
08 травень, 21:39
 0
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
08 травень, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8