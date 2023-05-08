Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:17
Тішить, що добрі новини є попри все! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!
Сьогодні, 8 травня, ми писали про таке:
За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 384 (+4).
Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари
Школяр із Луцька Денис Лозяк, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень. Спершу шестикласник планував назбирати 100 тисяч гривень, проте вирішив не чекати, а передавати зібрані кошти волонтерам поступово. Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді.
На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО
У суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину.
Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги!
Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок
Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.
Як розповіла організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік, за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Сьогодні, 8 травня, ми писали про таке:
За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 384 (+4).
Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари
Школяр із Луцька Денис Лозяк, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень. Спершу шестикласник планував назбирати 100 тисяч гривень, проте вирішив не чекати, а передавати зібрані кошти волонтерам поступово. Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді.
На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО
У суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину.
Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги!
Під час благодійного велопробігу в Луцьку зібрали гроші на 26 тактичних аптечок
Організатори Міжнародного благодійного велопробігу, під назвою "Крутиш педалі – рятуєш життя", який відбувся у Луцьку 7 травня, озвучили суму зібраних грошей. Учасники задонатили 91 тисячу гривень.
Як розповіла організаторка та керівниця волонтерського штабу "Ангар" Ольга Валянік, за зібрані гроші придбають 26 тактичних аптечок для військових.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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