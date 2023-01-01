На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 15:50
У суботу, 6 травня, у Рожищі одружилися Катерина та військовий Дмитро.
Про це інформують на сторінці Рожищенського відділу ДРАЦС.
«В суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину. Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!», – йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці Рожищенського відділу ДРАЦС.
«В суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину. Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!», – йдеться у дописі.
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