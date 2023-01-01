На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО

На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО
У суботу, 6 травня, у Рожищі одружилися Катерина та військовий Дмитро.

Про це інформують на сторінці Рожищенського відділу ДРАЦС.

«В суботу, 6 травня одружилась ще одна неймовірна пара – Катерина та Дмитро. Наразі наречений служить в лавах ЗСУ і боронить нашу Батьківщину. Бажаємо молодятам палкого кохання, щастя і якнайшвидшої перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!», – йдеться у дописі.

На Волині військовий одружився зі своєю коханою. ФОТО



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Теги: одруження, військовий, Рожище
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